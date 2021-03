No hubo armas, ni gases en la Marcha 8M: SSC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana negó el uso de gases lacrimógenos y armas de balas de goma para contener a las manifestantes de la marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer en la zona centro de la Ciudad de México.

“La policía no cuenta, lo digo categóricamente, no cuenta con este tipo de gases o sustancias, ni cuenta con ellas y además están estrictamente prohibidos por todos nuestros protocolos de actuación policial (…) Sería completamente ilegal tenerlas y dos la policía de la Ciudad de México no las tiene como en el caso del gas, negamos categóricamente haya usado ese tipo de armas”.Marcela Figueroa Franco | Subsecretaria de Desarrollo Institucional SCC