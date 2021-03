El dirigente de Somos en Jalisco tiene a tres parientes colaborando en el partido

El dirigente de Somos en Jalisco, Gonzalo Moreno Arévalo, tiene a tres parientes colaborando en el partido -sólo uno figura en la nómina-; pero, según el político, no estaría incurriendo en nepotismo.

Reportes de Transparencia indican que, Guillermo Moreno Rubio, sobrino del líder de Somos, ostenta el puesto de encargado de Secretaría de Finanzas, percibiendo 16 mil pesos brutos al mes.

Asimismo, aunque no tienen asignado un salario, en el apartado de Estructura del partido figuran Ana Míriam Moreno Arámbula como secretaria de Administración y Finanzas, y Gonzalo Adrián Moreno Sapien como coordinador de Presidencia, quienes son sobrina e hijo, respectivamente, de Moreno Arévalo, según admitió él.

El líder de Somos argumentó que, el ingreso de sus parientes al partido se habría dado porque no había personas que quisieran colaborar, presuntamente porque el instituto político carecía de recursos para cubrir sueldos.

“No es que sea nepotismo. En ese momento la necesidad fue tan grande, tenemos ya año y medio sin recibir un solo centavo, yo tenía que llenar los formatos de Hacienda, tenía que responderle al INE aún sin recibir un solo centavo”, indicó Moreno Arévalo.

“Nada se hizo en lo oscurito, se hizo en la aprobación de un Congreso. No se justifica (emplear a parientes), pero en estos tiempos cuando venimos de tres o cuatro años de andar en el desierto sin una gota de agua, y viendo que nadie nos quería apoyar porque esto se maneja con dinero; no es excusa, pero no me queda otra”, añadió.

De acuerdo con el líder, el ingreso de sus parientes al partido fue avalado por el Congreso Estatal de Somos.

“Se le pagó al sobrino (Moreno Rubio), es el que está haciendo ahorita las cuentas, este muchacho es el que nos ayuda, y es el que está ahorita como mi secretario de Finanzas. Trabajar sí (lo hacen Moreno Arámbula y Moreno Sapien), pero no ganan un solo centavo; en el caso de Guillermo es el que está ganando (sueldo), en el caso de mi hijo es el que me ayuda para moverme de un lado a otro”, acotó.

Moreno Arévalo actualmente enfrenta un proceso mediante el cual pelea por permanecer como dirigente, pues el Congreso del partido lo ha destituido dos veces por incurrir en presuntas ilegalidades, incluyendo supuesto nepotismo; según él, el ex senador panista José María Martínez y el titular del IEPC, Guillermo Alcaraz, son quienes lo quieren fuera del instituto político.

“Yo presento mi renuncia al partido, pero ocupo que renuncie este señor, que salga el señor, el dirigente del IEPC, el presidente, porque no puede seguir haciendo más daño”, dijo el líder de Somos.

