Gustavo Adolfo Infante destapa rivalidad con Pati Chapoy

Gustavo Adolfo Infante, conductor de espectáculos y titular de De Primera Mano, volvió a causar polémica al externar que Pati Chapoy de Ventaneando en TV Azteca no es de su agrado. Esto a pesar de que trabajó a su lado en sus inicios. Junto a El Escorpión Dorado explicó las razones de su rivalidad e incluso “bromeó” sobre la edad de la presentadora de televisión.

En entrevista con El Escorpión Dorado, Gustavo Adolfo Infante narró un poco de su vida profesional. Razón por la que sin duda no pudo evitar mencionar a Pati Chapoy. El presentador de televisión demostró su desagrado por la titular de Ventaneando.

En un inicio, el titular de De Primera Mano dijo que había estudiado en la Carlos Septien y que desde el primer semestre comenzó a trabajar en un periódico que actualmente ya no existe. Contó que después de un largo camino llegó a Grupo Imagen en donde ha trabajado por mucho tiempo.

Inevitablemente la charla llegó al punto de Pati Chapoy, con quien laboró Infante.

Al ser cuestionado sobre si en algún momento le gustaría trabajar en Ventaneando, el presentador dijo que jamás aceptaría:

“No, no, no Ventaneando no. Tengo un programa donde soy titular. Me merecen una lealtad y un agradecimiento para Grupo Imagen, tengo 17 años trabajando –con ellos–“.