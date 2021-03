“Soy humanista, eso lo engloba todo”: AMLO. Pide no perseguir a quienes realizaron violencia durante 8M

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no perseguir a quienes realizaron actos de violencia durante las manifestaciones por el Día internacional de la Mujer.

En la conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador aseveró que el mayor castigo para quienes realizaron actos de violencia debe ser la condena pública.

Mi opinión es de que no persiga a nadie, porque encima de todo van a sentirse víctimas. No debe de haber ningún castigo, yo creo que el castigo en este caso es la condena pública por lo que hicieron, la gente no ve bien el uso de la violencia”, expresó.

“Además es un contrasentido, la expresión más burda y terrible del machismo es la violencia, el machismo es violencia. ¿Cómo quienes están en contra del machismo ejercen la violencia?”, dijo.

“Como que hace falta más análisis, más reflexión, porque sí hay millones de mujeres que defienden la causa de la igualdad y eso es válido, es legal, es legítimo, es justo, pero hay mucha infiltración, mucha manipulación”, declaró.

López Obrador señaló que es un humanista, expresión que lo engloba todo, y descartó ser machista.

Cuando me dicen ‘¿es feminista?’, les contesto soy humanista. Considero que eso lo engloba todo. El ser humanista, no permitir las injusticias, la discriminación. No se puede ser humanista si se es machista. No se puede ser humanista si se es explotador; no se puede ser humanista si se es racista, clasista, si no se respeta la naturaleza.

Ser humanista es ser pacifista”, refirió.