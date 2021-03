Alberto Vázquez rompe el silencio tras la muerte de su ex esposa Isela Vega

Alberto Vázquez brindó sus primeras declaraciones luego del fallecimiento de la actriz Isela Vega, con quien tuvo a su hijo Arturo Vázquez, a quien el periódico Excélsior aseguró, en su edición del 29 de septiembre de 2012, se lo escondió en un inicio y el cantante de rock se enteró de su existencia por un amigo.

Debido a que la relación entre Alberto e Isela no terminó nada bien, el cantante se mantuvo firme en no brindar algún comentario sobre su ex pareja, pero durante en una entrevista para el programa ‘Sale el Sol’ accedió a hacer algunos comentarios en apoyo a su hijo.

‘Yo creo que no tengo nada qué decir, yo hablé con mi hijo, realmente al que deben hablarle es a mi hijo, que es el que vivió con la mamá, yo no tengo nada que ver con eso, pero sí ha sido muy doloroso para mi hijo’, aseguró Alberto.

Al ser cuestionado por los recuerdos que guarda de la actriz que perdió la vida a los 81 años víctima de cáncer de pulmón, Vázquez replicó: ‘No, mira, mis recuerdos son míos, no tengo por qué decirlos, ya pasó esto y ya ni modo, pero yo no soy de los que me gusta platicar ni anécdotas ni cosas y menos de la gente que ha muerto’.

Sin embargo, al final de la entrevista, el intérprete de ‘Dieciséis toneladas’ reiteró todo su apoyo a su hijo Arturo.

‘Son cosas que tienen que malvivir todos los humanos, todos perdemos a nuestra madre, entonces yo ¿qué te puedo decir? Nada, habla con mi hijo, cualquier cosa que quieras hablar, yo hablé con él y le dije que fuera fuerte, que estas cosas pasan y que es ley de vida’, expresó.

El romance

Cuando Alberto Vázquez e Isela Vega se conocieron, él ya tenía un divorcio en su historial romántico. A pesar de lo fugaz que fue su relación, el amor que se tuvieron dio su fruto y en 1964 nació Arturo, con el que no pudo tener una relación durante su infancia, ya que como él mismo reveló, en una conferencia de prensa de 2014, la actriz lo impidió.

‘Isela me lo quitó, nunca me dejó verlo, eso es lo único que me cae gordo de ella, que me quitó la parte más bonita de un hijo, que es su niñez, y no lo tuve hasta que tuvo 18, y llegó echándome bronca que por su mamá, pero ahora que ya creció entiende más las cosas’, comentó Vázquez aquel momento.

Con información Quien