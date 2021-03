(AUDIO) Se despide regidora de Morena en Puerto Vallarta ¡pidiendo tajada!

Laurel Carrillo Ventura solicitó licencia como regidora de Morena en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta para contender por una diputación local, pero quiere seguir cobrando la mitad del sueldo que percibía a costa del edil que quedó en su lugar.

En un audio en poder de MURAL se escucha a Carrillo Ventura explicarle a su compañero de partido, el regidor entrante Rodrigo García Caballero, que ella fue la candidata a la Presidencia Municipal en el pasado proceso electoral y que durante un año se tuvo que hacer cargo de los gastos de campaña, por lo que ahora que se separó del cargo requiere de su “apoyo”.

“Que tu tengas una quincena y a mí me des una quincena”, le dice Carillo Ventura a García Caballero.

“Es como un comentario, que si quisieras pues. Nomás porque no tenemos el partido, pero si estuviera el partido, el partido te diría: le vas a apoyar a la regidora ¿por qué? porque la candidata fui yo”.

García Caballero le advirtió a la Edil que podría “tronarlo”, ya que él tenía que pagarle a “su gente”. Ella, le recordó que a esas personas les podría pagar la Comuna.

“Yo pagué un año de la campaña, yo no he disfrutado mi trabajo, mi dinero, porque un año pagué la campaña y desde ese tiempo ya andaba yo en las colonias con el ‘Sabatón de la Salud'”.

“Si tu consideras que no puedes o lo que sea, tan amigos como siempre, yo no me voy a molestar, nada más lo que sí voy a ver es cuándo me regreso”.

Carillo Ventura, quien es empresaria farmacéutica, fue candidata de Morena a la Alcaldía de Puerto Vallarta en 2018, donde fue derrotada por el emecista Arturo Dávalos.

Ahora busca llegar al Congreso de Jalisco por el Distrito 5 de Puerto Vallarta.

