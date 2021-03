El PRI cierra filas con los Beltrones tras la revelación del dinero familiar en Andorra

La revelación del ingreso de 10,4 millones de dólares en cuentas vinculadas a la senadora del PRI, Sylvana Beltrones Sánchez, ha caído como jarro de agua fría en medio de la campaña. Cinco Estados han comenzado las contiendas internas rumbo a los comicios del 6 de junio, entre ellos el Estado de Sonora, el bastión de Manlio Fabio Beltrones, el hombre fuerte del PRI y cuya hija ocultó entre 2009 y 2010 el dinero en la Banca Privada de Andorra, un país que era considerado un paraíso fiscal.

El partido tricolor, aliado a sus antiguos archirrivales PAN y PRD rumbo a las elecciones, ha salido en defensa del expresidente del partido y de la legisladora, quienes han restado importancia a las causas judiciales que fueron abiertas en el país europeo. “Mi total respaldo a Sylvana Beltrones y Manlio Fabio Beltrones ante las recientes acusaciones sin sustento, formuladas en su contra”, ha dicho la tarde de este miércoles Alejandro Moreno, el presidente del PRI.

Moreno enmarca la publicación de EL PAÍS en la lucha por el poder. “Los tiempos electorales no deben ser detonantes de la difamación ni de persecuciones”, ha escrito en su cuenta de Twitter. Manlio Fabio Beltrones se encuentra en el centro de la polémica pues un hombre de su máxima confianza, Luis Alejandro Capdevielle, hizo los depósitos millonarios en las cuentas a nombre de Sylvana Beltrones, hija única del veterano político, en marzo y diciembre de 2009. Capdevielle, abogado y dueño del extinto periódico Cambio Sonora, fue diputado suplente de Beltrones en la legislatura LXII, entre 2012 y 2015. El empresario ha confirmado que la Fiscalía mexicana está investigando la licitud de los recursos en una investigación similar a la que se llevó a cabo por autoridades andorranas hasta que esta fue archivada en 2018. “Este es un caso juzgado y resuelto”, ha considerado en declaraciones a este diario.

Manlio Fabio Beltrones ha guardado un perfil bajo desde que se vio obligado a renunciar a la presidencia del partido tras la debacle electoral de 2016, cuando el PRI perdió 7 de 12 gubernaturas en juego.

La revelación de la fortuna familiar en Andorra –su mujer Sylvia Sánchez también tuvo cuentas en la BPA– lo ha forzado a romper el silencio. “Mi esposa y yo no tenemos cuenta bancaria alguna en Andorra. Jamás he depositado, transferido y/o invertido en ese país que por cierto, tampoco conocemos”, señaló el exgobernador de Sonora, quien además dijo que no existe “elemento objetivo alguno” para que fuera investigado por las autoridades europeas.

Su hija, la legisladora Beltrones Sánchez, también negó tener cuentas en Andorra a pesar de que la documentación en manos de este diario muestra lo contrario. Una cuenta estuvo vigente entre 2009 y 2011 y después fue apoderada de otra cuenta a nombre de Capdevielle hasta 2015. La legisladora afirma que el dinero le fue transferido temporalmente mientras el letrado, quien fue su socio en un despacho de abogados y en un negocio de decoración, finalizaba un juicio de separación de su mujer. Al igual que su padre, Beltrones dice que no ha pisado nunca el diminuto país de los Pirineos. Esto, no obstante, no es necesario para la apertura de un contrato.

El PRI no ha dudado en cerrar filas con los Beltrones. El PAN y el PRD, en cambio, otros dos partido de la oposición, han apostado por el silencio. Los compañeros de viaje del tricolor en la alianza electoral que tiene como único objetivo derrotar a Morena, han evitado hacer declaraciones públicas ante el escándalo, que ha sido ampliamente retomado por la prensa local. Los dirigentes de los partidos han apostado por el pragmatismo y la supervivencia de Va por México, como se conoce a la alianza bajo la cual se presentarán juntos los tres partidos para competir en 11 de los 15 Estados que elegirán gobernadores el 6 de junio.

El senador Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, también ha dado su apoyo a Beltrones. El legislador dijo en una conferencia de prensa que las revelaciones “no cambiarán” las “opiniones positivas” que tiene del exdirigente del PRI, con quien ha coincidido en varias legislaturas. “Si la Fiscalía determina algún grado de responsabilidad, seguramente él lo aclarará y se someterá a la indagatoria”, ha añadido Monreal, quien también respaldó a la actual senadora Beltrones.

El partido que perdió la presidencia en 2018, ante el tsunami provocado por Andrés Manuel López Obrador y Morena, busca sacudirse los fantasmas del pasado. Los escándalos de corrupción marcaron a la organización a lo largo de la Administración de Enrique Peña Nieto, lo que fue un factor en los descalabros electorales de 2016 y 2018. Esta semana, la fiscalía de Ciudad de México ordenó la captura de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, un polémico exdirigente del partido en la capital hasta 2014, por el delito de trata de personas. El militante se encuentra prófugo en una muestra de que los escándalos en el PRI no dan tregua.

El vínculo Salinas-Andorra

Jaime Jesús Sánchez Montemayor, el director de Multibanco Mercantil de México durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), ha sido vinculado a la trama de millonarios desvíos de dinero de México a Andorra. El exfuncionario es socio de Juan Collado, el importante abogado de políticos como Enrique Peña Nieto y quien se encuentra en prisión desde julio de 2019 acusado de fraude y lavado de dinero.

Sánchez Montemayor fue representante de Collado en una cuenta de banco en el país europeo que sirvió de puente para ocultar transferencias, de acuerdo a documentos de la Policía andorrana en manos de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Sánchez y Collado también estuvieron asociados en una empresa inmobiliaria creada en 2017, donde aquel fungió como miembro del Consejo de Administración de Caja Libertad, una institución financiera que ha sido investigada por transferir dinero a paraísos fiscales y que según una denuncia ante la Fiscalía tiene como verdaderos dueños a los expresidentes Salinas de Gortari y Peña Nieto.

