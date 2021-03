Escasea medicina contra males mentales en Guadalajara

En medio de la pandemia de Covid-19, pacientes con males mentales han tenido que enfrentar desabasto de medicamentos psiquiátricos controlados en hospitales públicos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Patricia Soto tiene 41 años. Desde hace dos años fue diagnosticada con trastorno esquizofrénico depresivo, y posteriormente con bipolaridad tipo uno.

De los medicamentos que necesita hay uno que le interesa en especial: el Trihexifenidilo, que ayuda a su cerebro a obtener sustancias que por sí mismo no produce.

Aunque ha tratado de poner todo de su parte, desde hace dos meses vive con incertidumbre porque no ha conseguido dicho medicamento en la institución donde ella se trata, que es el Centro de Atención Integral de Salud Mental (Caisame) de Estancia Prolongada, conocido como el Hospital de El Zapote, que está a cargo del Instituto Jalisciense de Salud Mental (Salme), donde no quiere volver a ser internada.

“(Me dicen) que no lo tienen y que no lo tienen y si no lo tomo me siento mal y lo tengo que encontrar porque no me quiero poner mal y que me internen”, compartió.

Martina N tiene un hijo con esquizofrenia, y pese a que ha logrado estabilizarlo, teme que de nueva cuenta padezca alucinaciones, pues en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, desde hace un año no le han podido surtir Clozapina, y no le es viable conseguirlo por fuera.

“Ese medicamento no es muy común que lo receten, y aun así no hay. Aparte de que te tienes que atener a si va a haber o no, (está) la parte económica, porque tienes que ahorrar, por si no hubiera”, expresó.

El tratamiento de su hijo no es reemplazable. Forzosamente tiene que tomar las tabletas del fármaco que solamente puede adquirir con receta médica.

En los hospitales no dan a los pacientes una razón por la que no tienen estos medicamentos.

Martina N teme que su hijo recaiga en una crisis, las cuales son muy desgastantes para los pacientes que ya se encontraban controlados mediante sus medicamentos.

MURAL publicó el 1 de noviembre pasado que pacientes del IMSS padecieron desabasto de fármacos psiquiátricos como Clozapina y carbonato de litio.

Otro problema

Pacientes con males mentales batallan para que instituciones públicas les surtan algunos fármacos, y no siempre pueden comprarlos por su cuenta. Aquí algunas medicinas que escasean:

Fármaco Para qué se usa Precio al público

Clozapina Esquizofrenia $1,000 a $1,950

Trihexifenidilo Trastorno bipolar, parálisis facial $300 a $365

Con información de Grupo Reforma