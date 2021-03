Se agotan vacunas en Tlaquepaque

“Ya no alcanzamos, nos mandaron a Tonalá el lunes, pero no nos dijeron dónde”, expresó Celina.

Ayer llegó temprano al módulo de vacunación Covid-19 ubicado en el ITESO. Tenía en su mano una ficha que le dieron el miércoles para que la “cambiara” por el biológico; aun así, no alcanzó.

Estaba cansada, fastidiada y un poco desilusionada. Tenía la esperanza que recibir la primera dosis de la vacuna que la proteja un poco contra el virus SARS-CoV-2, ahora no sabe cuándo podrá inmunizarse.

“Nos mandaron a Tonalá, pero no dijeron dónde, pero si aquí no alcancé viviendo aquí en Tlaquepaque, allá menos, imagínese, todos los que no alcanzamos y luego los que viven allá”, lamentó.

En el módulo de la Expo Ganadera de plano no abrieron. Desde el martes el personal encargado de aplicar los biológicos y los Servidores de la Nación levantaron el puesto sin mediar aviso.

Ahí, la gente se quedó a dormir para obtener un lugar, pero el tiempo pasó y el módulo no fue abierto; pasadas las 11:00 horas, una persona de la Expo salió a decirles que ya se habían agotado las dosis e incluso el puesto de vacunación había sido retirado.

Rubén Mendoza visitó ayer tres módulos: Expo Ganadera, Refugio e ITESO. En ninguno pudo vacunarse.

A las 13:20 horas, el Gobernador Enrique Alfaro informó en sus redes sociales que las 58 mil 500 dosis que la Federación mandó para los adultos mayores de 60 años que viven en Tlaquepaque, se agotaron.

“Sin duda, esta jornada dejó grandes lecciones para el Plan Nacional de Vacunación que esperamos que sirvan para mejorar en el resto de los Municipios”, auguró el Mandatario.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en Tlaquepaque viven 66 mil 660 personas mayores de 60 años; sólo llegó biológico para el 87.75 por ciento de la población susceptible a vacunar.

Como parte de la estrategia de vacunación, uno de los requisitos para recibir el biológico era tener la residencia en este Municipio, por lo que todavía faltarían por inmunizar 8 mil 160 personas.

Sin embargo, en algunos módulos, como en el ITESO, se aplicó el biológico a foráneos, es decir, personas cuyo domicilio está en Guadalajara, Tonalá, Zapopan o Tlajomulco, pudo constatar MURAL.

El Mandatario jalisciense señaló que conforme lleguen las vacunas se irá informando los Municipios que serán inmunizados. Sigue Tonalá.

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) desmintió que el fin de semana se vaya a estar vacunando en Zapopan, pues todavía no llega biológico para este Municipio.

Con información de Grupo Reforma