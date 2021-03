Aumenta la trata de personas en Jalisco

Con 26 víctimas y 14 carpetas de investigación por el delito de trata de personas, 2020 registró los números más altos en ese delito en los últimos 6 años en Jalisco.

La cantidad real de personas afectadas, sin embargo, puede ser mayor dado que en Jalisco existe una cifra negra del 91.2 por ciento, de acuerdo con la cifra más reciente del INEGI.

El número de víctimas de trata registradas oficialmente el año pasado creció poco más del 420 por ciento con respecto a 2019, cuando únicamente hubo 5.

Y en cuestión de carpetas, el número aumentó un 180 por ciento en el mismo periodo.

Pese a que las cifras de 2020 parecen bajas, el aumento es considerable dado que en 2015 el Estado no registró ninguna.

Uno de los motivos podría ser que la gente confió más en las autoridades, aunque tampoco se descarta que los casos hayan aumentado dada la crisis originada por la pandemia, entre otros factores, aseguró Jorge Carreón, académico e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.

“Atribuirlo a un sólo factor sería incorrecto”, sostuvo.

“Pero puede ser que haya impactado la situación de la pandemia. Hay estudios que señalan que uno de los efectos de la pandemia es el incremento de víctimas en materia de trata”.

Las carpetas de investigación, además, no siempre incluyen a todas las víctimas, añadió.

“Sí se está cometiendo el delito, pero (hay un cifra negra). Cuando la víctima no puede salir a denunciar por la situación en la que está, no se presenta la denuncia, o muchas veces ya no quieren seguirla por temor a represalias.

“También puede darse por una falta de investigación, de la identificación de las víctimas por parte de la autoridades o que la víctima incluso no sea consciente de que sea víctima de ese delito”.

Carreón tampoco descartó que el aumento de carpetas se haya dado en la misma proporción de los casos que no se denunciaron.

Con información de Grupo Reforma

El fin y sexo de las víctimas de la trata también ha variado en los últimos años, de acuerdo con diversos estudios.

En 2004, las mujeres representaban el 84 por ciento de las víctimas, mientras que en 2018 fueron el 65 por ciento.

En 2013, en Jalisco se dio un caso particular: 275 jornaleros -incluyendo mujeres y niños- eran explotados laboralmente en el Municipio de San Gabriel.

“En el caso de San Gabriel, que eran gente de San Luis, Hidalgo, Veracruz, Puebla, les ofrecieron trabajo en la zona por 100 pesos diarios.

“Por la necesidad económica, la gente cae en ese engaño, entonces, dado que la pandemia generó escasez económica, pues de manera clara aumentaron las conductas ligadas a la trata de personas”, añadió Carreón.