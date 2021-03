Que se vayan al PRI, dice Salgado a opositores

Tras haber ganado la segunda encuesta para definir al candidato de Morena al Gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio dijo que aquellos que estén en contra de su postulación que se vayan al PRI.

“Nos peleamos, nos decimos cosas como en la familia (…), pero llega el momento en que ya, ya, ya, ahorita vamos a salir unidos, todo eso ya pasó, eso ya pasó, no quiero pleitos en Morena, el que quiera pleito en Morena allá, que le dé pa’lla, que le dé pal PRI, que le dé pa’ otro lado, aquí no va a haber pleitos”, dijo Salgado en un mitin en las canchas deportivas de la Colonia del PRI.

El senador con licencia llegó a esas instalaciones tres horas después de que un grupo de mujeres de la organización feminista Las Revueltas pintara consignas y pegara cartelones en su contra en paredes y muros.

Sin embargo, las pintas de “Un violador no será gobernador”, “Presidente rompe el pacto” y “Toro violador” fueron borradas por un grupo de mujeres y hombres, una hora después de que las feministas se marcharon.

En su tercer día de campaña y sin la presencia de sus contrincantes en el proceso interno, Luis Walton Aburto, Beatriz Mojica, Nestora Salgado y Adela Román Ocampo, Salgado, recordó que antes de que se realizara la segunda encuesta se comprometió a respetar los resultados y en caso de perder apoyaría al ganador.

“Yo también dije voy a la encuesta y quien gane lo voy a apoyar quien gane no me voy a aponer ni hacer berrinche ni que me voy a otro partido yo me quedo en Morena”, expresó el candidato ante más de medio millar de personas que sí llevaban cubrebocas pero no respetaron la sana distancia.

Al acto al que asistieron empresarios y precandidatos de Morena a la alcaldía de Chilpancingo y diputaciones locales, Salgado dijo que siempre se sintió seguro de ser el candidato a Gobernador de Guerrero porque lleva 30 años en la lucha social, además de que es la tercera vez que compite para ese cargo.

Salgado, quien enfrenta acusaciones de violación y abuso sexual, asegura tener “autoridad moral” por el comportamiento que ha tenido a lo largo de su vida.

La ultraderecha y los reaccionarios que en otras épocas callaban cuando se cometían crímenes de lesa humanidad, aseguró, hoy están golpeando a Morena y al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El candidato afirmó que cuando llegue al Gobierno instalará una mesa de reconciliación y pacificación en la que participen todas las organizaciones sociales, además de que dejará en libertad a todos los presos políticos encarcelados por delitos fabricados.

Con información de Grupo Reforma