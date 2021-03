“Judicatura debe salir en defensa de juez”

Para el ministro en retiro José Ramón Cossío, si AMLO tiene elementos contra la actuación del juzgador que suspendió la ley eléctrica tiene que presentarlos

José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que el Consejo de la Judicatura Federal debe defender al juez Juan Pablo Gómez Fierro, que frenó la reforma eléctrica, mientras no se demuestre que actuó indebidamente.

“El juez me parece honesto, inteligente y me parece que debe recibir toda la protección jurisdiccional del Consejo de la Judicatura… el Consejo tiene que defender al juez hasta en tanto no se demuestre que llevó a cabo una conducta indebida”, indicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, para solicitarle que investigue a Gómez Fierro. Zaldívar respondió que de haber elementos se abrirá una investigación “con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional”.

Al respecto, Cossío Díaz indicó que si el Mandatario tiene elementos para sospechar del juzgador debe presentarlos.

En la conferencia mañanera, López Obrador arremetió contra el ministro en retiro, al asegurar que colabora con los despachos de abogados y las empresas que han tramitado los amparos contra la reforma eléctrica. En respuesta, Cossío Díaz consideró que el Presidente se excedió en sus afirmaciones.

ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR Presidente de México “El exministro Cossío legalizó injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades”

JOSÉ RAMÓN COSSÍO Ministro en retiro de la SCJN “No existe esta vinculación con los despachos… sí considero francamente que esto es excesivo [del Presidente]”

Si existen elementos, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investigará al juez que suspendió la reforma eléctrica, aseguró el ministro presidente de ese órgano, Arturo Zaldívar.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a Zaldívar Lelo de Larrea en la que solicitó investigar al juez Juan Pablo Gómez Fierro por conceder suspensiones de oficio en contra de la recién reformada Ley del Sistema Eléctrico Nacional, el ministro presidente afirmó que enviará la queja al área correspondiente.

“Como procede en estos casos, su queja será remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal para que, de existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso procediera, con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como a las garantías que la protegen”, señaló el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Desde el pasado 10 de marzo, el juez Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones ha concedido más de una docena de suspensiones provisionales contra la reforma eléctrica.

En sus acuerdos, el juez indicó que estas medidas, que sólo durarán unos días, tienen efectos generales debido a que si otorga la suspensión únicamente a los quejosos, éstos podrían obtener una ventaja competitiva inconstitucional frente al resto de los participantes en el sector eléctrico.

En los amparos, las empresas quejosas afirmaron que la reforma eléctrica centraliza el servicio en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), incumple con tratados internacionales en materia de calentamiento global e impide la libre competencia en el sector.

En su carta, el presidente López Obrador señaló que en esos amparos están involucradas empresas y organizaciones afines a las administraciones pasadas que, “en función de sus intereses económicos y políticos”, han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos.

“En este agrupamiento conservador y reaccionario destaca, entre otros, Claudio X. González, seudodefensor de la sociedad civil, pero en realidad beneficiario, junto con su familia, de la política de privatización impuesta desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari; se encuentra también el exministro José Ramón Cossío Díaz, quien cuando estuvo en funciones en el Poder Judicial Federal legalizó injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades.

“En fin, señor presidente de la Corte, sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país, sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia, bajo la excusa del Estado de derecho, pues, en honor a la verdad, quienes hoy invocan ese principio para preservar sus intereses han sido, y quieren seguir siendo, los violadores más tenaces de la Constitución y de las leyes de la República”, escribió el Presidente.

En su respuesta, Zaldívar Lelo de Larrea recordó al Presidente que los jueces pueden actuar en un marco de autonomía e independencia y que el CJF tiene entre sus funciones la de velar que puedan hacerlo con libertad y que al mismo tiempo se conduzcan con apego a la ley.

“Como usted sabe, es presupuesto de la democracia y del Estado de derecho que juezas y jueces puedan actuar en un marco de autonomía e independencia. Corresponde al Consejo de la Judicatura Federal velar por que puedan hacerlo con libertad y, del mismo modo, es facultad de dicho órgano vigilar que las personas juzgadoras se conduzcan con apego a la ley, con honestidad, honorabilidad y total imparcialidad. Seguiremos cumpliendo con esta encomienda”, dijo Zaldívar Lelo de Larrea.

