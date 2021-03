Señalan morenistas corrupción ¡en Morena!

Ante la entrega de candidaturas a personajes vinculados a MC, PAN y PRI, morenistas de Jalisco acusaron presunta corrupción en la que estarían implicados el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y el aspirante a la Alcaldía de Guadalajara, Carlos Lomelí.

MURAL publicó que Morena postuló para legisladores locales de mayoría relativa y plurinominales a Aminadab Montejano, ex funcionario estatal emecista; al ex senador panista, José María Martínez; las ex subordinadas de Lomelí, María de Jesús Padilla y Blanca Olivia Vargas; así como los priistas Tomás Vázquez, Luis Enrique Galván, y Ángela Gómez.

Inconformes por la designación de candidatos sin considerar bases de convocatoria como la aplicación de una encuesta, morenistas encabezados por el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), José Narro, advirtieron presuntas ilegalidades y, tras tildar de corrupto al dirigente nacional Delgado, anticiparon que podrían impugnar reparto de candidaturas.

La legisladora local con licencia, Laura Pérez, expuso que, el 12 de marzo, el dirigente Delgado visitó Jalisco y convocó a una mesa para designar candidaturas para diputaciones, reunión en la que figuraron el panista José María Martínez, el priista Tomás Vázquez, Lomelí, y la morenista Yeidckol Polevnsky.

“En esta mesa (…) comenzaron a repartirse los espacios de candidaturas a diputaciones locales, e incluso hoy están negociando la repartición de candidaturas a Municipios sin considerar las propuestas de la militancia”, dijo Pérez.

“Se buscará detener la imposición de candidatos mediante acciones coordinadas entre diversos grupos morenistas, acciones jurídicas para revertir candidaturas (…). Ya se están elaborando recursos jurídicos, impugnaciones acerca de la imposición de las candidaturas”, agregó.

El regidor morenista de Zapopan, Hugo Rodríguez refirió, por su parte, que la designación de candidaturas para diputaciones habría sido un acto de corrupción, y Delgado no debería seguir al frente del CEN de Morena.

“Todo lo que están haciendo en este momento es un verdadero fraude, es un acto de corrupción, y desde aquí le pedimos a Mario Delgado (…) que no esté violentando los estatutos, las convocatorias”, apuntó.

Morenistas inconformes por la entrega de candidaturas a priistas, panistas y emecistas, alistan una marcha este jueves, la cual partirá a las 16:00 horas del Parque Rojo hacia la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, avanzando por Avenida Hidalgo.

Con información de Grupo Reforma