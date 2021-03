YouTube presenta U2: The Virtual Road

Una serie de conciertos remasterizados de la banda U2 serán transmitidos por primera vez en su canal de Yotube y que estarán disponibles solo por 48 horas.

Fue anunciado hoy U2: The Virtual Road, una serie de cuatro conciertos transmitidos por primera vez de manera exclusiva en el canal de YouTube de la banda, solo durante 48 horas.

U2: The Virtual Road también marca la primera vez que tres de estos conciertos –Slane, Red Rocks y México– están disponibles en formato digital. Cada fecha, contará con aperturas exclusivas y totalmente nuevas:

17 de marzo – U2 Go Home: Live From Slane Castle – Irlanda 2001

Live From Slane Castle celebra el regreso de la banda al legendario sitio de conciertos irlandés el 1 de septiembre de 2001 para su primera actuación a orillas del río Boyne en más de veinte años. Y en una actuación exclusiva de YouTube, Dermot Kennedy abrirá el espectáculo con una actuación en solitario grabada la semana pasada a las afueras de Los Ángeles.

25 de marzo – U2: Live At Red Rocks, Denver, Colorado – 1983

En un espectáculo que definió su carrera, la presentación empapada de lluvia en un lugar icónico, ayudó a establecer la reputación de U2 como uno de los mejores actos en vivo del mundo. Y otra banda de Dublín nominada al Grammy, Fontaines D.C , abrirá el espectáculo con una actuación grabada en su ciudad natal el año pasado.

1 de abril – Popmart: Live From Mexico City – México 1997

El PopMart Tour irrumpió en la Ciudad de México en diciembre de 1997 para un espectáculo memorable en el Estadio Foro Sol y el 1 de abril, Carla Morrison será la encargada de abrir el concierto, exclusivamente en YouTube, con una presentación única y muy especial previo a PopMart: Live From Mexico City.

10 abril – iNOCENCE + eXPERIENCE: Live in Paris – Francia 2015

En diciembre de 2015, U2 regresó a París menos de un mes después de los ataques terroristas del 13 de noviembre en la ciudad para dos espectáculos reprogramados. iNOCENCE + eXPERIENCE: Live in Paris marcó la actuación final de la gira, una velada inolvidable que incluyó una emotiva interpretación de ‘People Have The Power’ de Patti Smith. El 10 de abril, YouTube transmitirá el espectáculo por primera vez, con la banda francesa Feu! Chatterton como banda de apoyo.

En septiembre del año pasado, YouTube, Island Records, Interscope, UMe y UMC anunciaron el relanzamiento del canal oficial de YouTube de U2 con lanzamientos semanales de los videos musicales más icónicos de la banda y contenido nunca antes visto en YouTube, todos remasterizados al más alto nivel posible. A lo largo del año tendremos el catálogo de videos musicales de la banda remasterizado en HD y lanzado exclusivamente en YouTube.

A lo largo de su carrera, U2 ha sido conocido por su inigualable visión creativa y su arte al dar vida a su música en la pantalla. A medida que se agregue contenido nuevo y remasterizado durante el año, su canal de YouTube evolucionará como un centro para celebrar el legado de 40 años de la banda y la evolución de su perspectiva sobre el video.

Los aspectos más destacados incluirán contenido en vivo, detrás de escena y remezclado nunca antes liberado, y algunos de sus videos musicales más conocidos actualizados a HD por primera vez, hasta en calidad 4K siempre que sea posible.

Con información de López-Dóriga Digital