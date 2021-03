Directivos de Pemex critican jubilación de Romero Deschamps

Los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) criticaron la jubilación del ex director de Pemex, Romero Deschamps, y la calificaron como “onerosa”, sin embargo, destacaron que ésta es legal, pues se trata de los derechos adquiridos durante sus años de gestión.

Los trabajadores señalaron que, tras su retiro, Deschamps estará a su alcance en el sindicato, donde podrán llamarlo “a cuentas”, situación que no ocurriría si hubiese renunciado.

Para el coordinador general del Frente Nacional Petrolero, Sergio Carlos Morales Quintana, la jubilación millonaria y vitalicia que recibirá hoy el ex líder se apega a la Cláusula 134 Inciso 1 del Contrato Colectivo de Trabajo del STPRM.

“Aquí (en la Cláusula) el margen es de 35 años de antigüedad y 55 años de edad, y él ya rebasa las dos situaciones, por ende, le dan la jubilación. Estamos de acuerdo, es inmoral y no debería suceder”, comentó.

Al ser un miembro activo del sindicato, Deschamps será “juzgado” por la nueva dirigencia del organismo y “se le llamará a cuentas de 15 años atrás para recuperar todos los bienes que se robaron”. Posteriormente, buscarán acudir a las instancias correspondientes para procesarlo por delitos de fraude y administración fraudulenta.

Para Morales Quintana es necesaria la destitución de toda la estructura del STPRM, pues de lo contrario, “seguirán manipulando a los trabajadores y la corrupción seguirá adelante”.

Los críticos de Romero Deschamps al interior del STPRM lo recuerdan desde sus inicios en la Sección 35, Miguel Hidalgo, en la Refinería de Tula de Allende. Asimismo, como dueño de una residencia en el fraccionamiento La Herradura en el Estado de México, durante los robos de las pipas de Pemex.

Por su parte, la dirigente del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, María de Lourdes Díaz; argumenta que Romero Deschamps no debe recibir “ni un peso”, pero acepta que la relación contractual del STPRM con la paraestatal es legal.

“Es contractual, pero es deleznable, a Carlos Romero no le corresponde por justicia esa jubilación. Desde 1975 nunca ha trabajado, no ha llevado una vida laboral como los compañeros que se jubilan con menos, que cumplen turno, que se exponen a una industria petrolera, que maneja tóxicos peligrosos, no se expone a accidentes de trabajo”, aclaró.