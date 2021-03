Escasean las vacunas de tétanos, hepatitis…

En los centros de salud de la Capital las vacunas no Covid-19 escasean.

En algunos casos, trabajadores de las unidades aseguran que están agotadas a nivel nacional.

“No hay vacuna del tétanos, no la vas a encontrar en ningún lado, a nivel nacional no hay. Solamente la de la influenza y si la quieres, te la podemos poner hasta mañana a las 8:30 (horas). Hoy ya no hay porque ya se las llevaron”, contó una enfermera del Centro de Salud Xoco.

En centros de salud de Coyoacán es imposible encontrar vacunas contra tétanos, hepatitis y, en algunas estaciones, tampoco la triple viral.

“Requieres refuerzo de influenza, tétanos, sarampión-rubéola y hepatitis B, pero no hay ninguna de esas. Sólo te podrías poner la de la influenza, que hay en el Centro de Salud Margarita Chorné Salazar. De las demás, probablemente, habrá al final del mes”, contó otra enfermera del Centro de Salud Santo Domingo Poniente.

La vacuna contra la influenza sí se encuentra en unidades médicas, aunque con un horario de aplicación reducido, y, en ocasiones, sólo un día a la semana.

“Sólo los días viernes aplicamos vacunas aquí. No hay hepatitis, no hay tétanos. Lo más probable es que mañana llegue influenza, doble viral, hepatitis está en espera y tétanos, de plano, no hay”, explicó una trabajadora en el Centro de Salud Copilco el Alto.

En todos los casos, el personal médico capitalino dijo desconocer hasta qué momento tendrían disponibles las vacunas faltantes.

Lo mismo ocurrió en el Centro de Salud La Ciénega, ubicado en Eje 10, en donde personal dijo tener en existencia la vacuna contra la influenza; sin embargo, de otras, como hepatitis y tétanos, no hay disponibilidad.

En tanto, personal de salud señaló que la escasez de vacunas no Covid-19 se presentó desde el último bimestre del 2020.

Una enfermera de Coyoacán explicó que desde el año pasado no han recibido dosis contra el tétanos.

“De por sí hemos padecido siempre con las medicinas y las vacunas, pero con la pandemia fue peor, casi no hay nada más que no sea de coronavirus”, indicó.

Un doctor de Cuauhtémoc indicó que también han padecido escasez de otras vacunas, desde BCG (contra la tubercoulosis), que se aplica a recién nacidos y hasta las de influenza.

“Si hasta la medicina de coronavirus ha escaseado, el equipo de protección, aún más tenemos escasez de otros medicamentos y vacunas”, dijo.

REFORMA consultó a las autoridades por la escasez, pero la Secretaría de Salud capitalina indicó que las compras de medicamentos e insumos están centralizadas en el Gobierno federal, en tanto que la Secretaría de Salud federal no brindó información al respecto.

