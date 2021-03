Me siento más empoderada.- Paty Cantú

A lo largo de su trayectoria, Paty Cantú le ha cantado al desamor en múltiples ocasiones. Sin embargo, hoy enfrenta las decepciones de una manera más madura, sabiendo que si tropieza, tiene todo para levantarse.

“Ahora me duele diferente y también me siento muy protegida. Veo a mis fans y digo: ‘bueno, me rompieron el corazón, pero aquí tengo un grupo de amigas que si yo hago una pijamada virtual van a estar, me van a cuidar y me van a empoderar’, porque somos una familia.

“Entonces sí lo vivo diferente. Lo vivo más fuerte porque sí aprendí a quererme más y a reírme de mí. Fue un proceso que se fue reflejando en las canciones y hoy me siento más empoderada”, compartió Cantú en entrevista telefónica.

Con esta confianza y habiendo aprendido a decir adiós a lo que no le hace bien, la cantante se siente más fuerte que nunca y así quiso dejarlo reflejado en su su nuevo sencillo “Si Yo Fuera Tú”, junto a la argentina María Becerra.

“Es un tema lleno de egocentrismo, pero creo que en el buen sentido. Creo que a nadie le viene mal un poco de esto, y es un poquito decir: ‘si tú no sabes lo que yo valgo, yo sí’ y vale en el amor, en la amistad y en el trabajo.

“Entonces tiene ego, pero tiene verdad, amor propio y humor porque para mí a veces decir las cosas duras con una buena melodía pegajosa y humor lo hace todo más fácil de digerir”, aseguró la mexicana.

En la canción, basada en hechos reales, ambas artistas decidieron unir fuerzas aportando lo mejor de sus mundos del trap y el pop, creando un himno de poder femenino único, que se mezcla a la perfección dentro de un videoclip lleno de colorido y sensualidad.

“Nos llamaban la atención cosas distintas a la una de la otra, pero había un discurso y empoderamiento en común y esta música en la que no había prejuicios, porque ella es la reina del trap, pero la canción es pop y funcionó muy bien”, destacó Cantú.

El lanzamiento es el fin de su proyecto La Mexicana, un álbum que para ella marca una nueva etapa en la que aprendió a quererse a sí misma y a confiar en su potencial como mujer y artista.

“Mi momento más vulnerable y de depresión fue con 333 (álbum anterior), pero pasaron muchas cosas buenas a mi alrededor, que de pronto hicieron que me recuperara a mí misma. Volteé hacia atrás, me reencontré y dije: ‘¡ahí les voy!’

“Y empecé la perspectiva de La Mexicana con mucho más conciencia, amor propio y agradecida y está muy bien que haya pasado por todo esto porque si no, no tendría esta perspectiva. Fue muy difícil, pero estoy muy feliz”, aseguró.

Para celebrar el cierre de este material, la artista de 37 años planea un concierto virtual del que si bien no adelantó mucho, dijo que será una experiencia fuera de este mundo.

Con información de Grupo Reforma