Ve el ‘Tata’ a Córdova en Europa

Solo falta que Sebastián Córdova se la crea, así piensa el técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino.

El “Tata” incluso cree que el jugador del América está casi listo para emigrar a Europa.

“Seba tiene todas las cualidades para ser un jugador de excepción, a veces pensamos que falta solamente que se lo crea él, notamos que ha incorporado jugar a otro ritmo, aparece mucho más en el área, hace valer sus cualidades técnicas jugando a una velocidad diferente, participa más en el juego, lo de hoy (ante República Dominicana) con apariciones en el área, juego aéreo, emparentado más esta noche con la definición que con la elaboración”, dijo a TUDN el técnico del Tri.

Reiteró que Jesús Gallardo, César Montes y Carlos Rodríguez tienen condiciones para llegar a Europa, pero no son los únicos.

“Creo que Sebas si no está listo, ya casi está. Puede que sí (José Juan Macías), todavía me gustaría verlo más con la camiseta de Chivas”, comentó.

Córdova marcó un hat-trick en el triunfo del Tri en el Preolímpico, 4-1 sobre República Dominicana.

También se refirió a Luis Romo, volante de La Máquina que cada vez muestra mejores cualidades en la Liga MX.

“Las cualidades y el crecimiento, no me quiero quedar con el futbolista de Cruz Azul, viene haciendo muy bien las cosas desde Querétaro, hoy no para de crecer, y no le ha pesado el cambio de camiseta, por eso hace tiempo es un habitual de la Selección”, expresó.

Martino cumplió dos años como timonel de la Selección Mexicana. En esta última convocatoria llamó a Efraín Álvarez, jugador de 18 años del La Galaxy.

“Hay una parte que tiene que ver con las cualidades del futbolista y otro con las posibilidades futuras y no hay que pensar solo en corto plazo, tratamos de ver lo que suceda en cuatro años, siendo un chico tan joven, es lo mismo que sucede con otros futbolistas, Santiago Muñoz, por ejemplo”, comentó.

Acotó que si bien Estados Unidos tiene una generación prometedora, el que sus jugadores militen en Europa no obedece solo al proyecto deportivo de la MLS.

“No todos los ejemplos tienen que ver con una política futbolística de Estados Unidos, hay algunos que se formaron en Europa, está el caso de Tyler Adams que juega en Leipzig, y del arquero suplente del City, Zack Steffen, que también jugó en la MLS. Weston McKennie, Giovanni Reyna, Sergiño Dest, Conrad de la Fuente, son chicos que se formaron en Europa y no podemos decir que hay una política deportiva.

“Lo que sí creo que es importante es poder acceder y llegar a jugar en los lugares de privilegio y altísima competencia, o solo por dinero sino por amor propio y enfrentarse a ese tipo de desafíos, enfrentarse a los mejores implica no solo poner a pruebas las cualidades futbolísticas sino anímicas y mentales”, comentó.

