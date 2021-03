Cerveza Pacífico presenta su nueva campaña publicitaria “Un sueño en el mar”

Redacción Antena Noticias

Cerveza Pacífico presenta una pieza audiovisual que, a través de la música y el arte cinematográfico, regala una mirada a la esencia del Pacífico mexicano

· Con la finalidad de transmitir la tranquilidad y naturalidad que rodea al lugar en donde nace la Cerveza D El Pacífico, esta pieza es una invitación a encontrar momentos de calma.

· De la mano de dos talentos emergentes mexicanos: la cantautora Paola Decanini y el director de cine y publicidad mazatleco Jaime Peña, Cerveza Pacífico crea una pieza musical que permite echar una mirada al origen de la marca, el Pacífico mexicano.

Ciudad de México, 22 de marzo de 2021.- Continuando en su propósito de compartir al mundo la tranquilidad, ligereza y honestidad que se respira en el lugar que la vio nacer, Cerveza Pacífico presenta un pieza audiovisual que forma parte de su más reciente campaña Cerveza D El Pacífico, la cual es una invitación a echar una mirada a la esencia de la marca, a esos atardeceres junto al mar en los que el tiempo se detiene y la vida se disfruta sin prisas.

En esta ocasión, Cerveza Pacífico apostó por el talento y creatividad de dos jóvenes mexicanos: la cantautora y protagonista de este film, Paola Decanini, y el director de cine y publicidad mazatleco Jaime Peña, quienes, a través de dos disciplinas muy diferentes pero complementarias, la música y el arte cinematográfico, lograron crear una pieza audiovisual única que relata la paz que genera ver un atardecer, logrando transmitir a través del bolero “Un sueño en el mar”, ese momento mágico que todos podemos presenciar.

Esta pieza está inspirada en conceptos muy elementales, en la vida tranquila y sincera del Pacífico mexicano, en esos momentos a la orilla del mar en compañía de buenos amigos y una cerveza ligera, en las historias que se tejen cuando estamos tranquilos y en paz.

Al respecto, Jaime Peña comenta, “Cerveza Pacifico es un ícono de la vida de Mazatlán. En lo personal me remite a lugares de historia, paz y nostalgia. Al haber crecido ahí, Cerveza Pacifico me recuerda a un viejo y sencillo Mazatlán, una ciudad mexicana que bien pudiera formar parte de un cuento de García Márquez.

Vivimos en tiempos saturados, la comunicación es inmediata y la publicidad es invasiva. Hoy más que nunca es necesario pensar y filmar como lo estamos haciendo con Cerveza Pacifico. Buscando tiempos lentos, ideas interesantes, lugares y personas reales, pues lo que nos separa del resto del contenido es la espontaneidad de no responder a una tendencia, si no más bien a una realidad mazatleca.”

Por su parte, Paola Decanini, quien es la protagonista de esta pieza, fue también la encargada de musicalizar “Un sueño en el mar”, bolero folklórico influenciado por la canción latinoamericana antigua con lírica romántica y un trío de voces.

Para la filmación de esta pieza no se utilizó iluminación artificial ni alguna otra técnica especial, por el contrario, se tuvo como escenario una playa típica mazatleca, lugar al que la gente acude a admirar y disfrutar la puesta del sol. El audio se grabó al momento de la filmación, mientras Paola y los músicos interpretaban el bolero a capella, bajo un ambiente íntimo y emotivo.

“Con el corazón en la mano puedo decir que el proceso creativo de este bolero fue increíble. Durante varios años he musicalizado comerciales pero jamas había tenido la apertura de expresar mi lado artístico al 100% como lo he hecho con Cerveza Pacífico y eso realmente no tiene precio.

Para la composición de esta canción recuerdo que estaba en el estudio con un amigo y le dije “Haz conmigo una canción para Pacífico” en donde describamos que se siente estar en Mazatlán, soñemos que estamos en Mazatlán en compañía de una Pacífico”, menciona Paola.

“Un sueño en el mar” cuenta la historia de una mujer que se entrega al sol de la forma más pacífica en Mazatlán y, al quedarse dormida con la puesta de sol, comienza a soñar con un amor que eventualmente tiene similitudes con la Cerveza D El Pacífico. Frases como “recuerdo al Pacífico y su espuma en tus pies una tarde en el mar te besé” y “al ver las estrellas en tus ojitos de miel, esa noche en el mar me enamoré” relatan de manera romántica la forma en la que nace una historia de amor con la cerveza.

De esta manera, Cerveza Pacífico regala un vistazo de Mazatlán, de su esencia, de su gente, de la tranquildad y naturalidad que se respira en la costa, inspirando a los mexicanos a buscar en medio de la rutina su propio momento de Pacífico disfrute.