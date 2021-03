Cumplimiento de ley no depende de firma de acuerdo.- Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que el cumplimiento de la ley en el marco del proceso electoral no está supeditado a acuerdos entre actores políticos como el firmado recientemente por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y los Gobernadores.

Al participar en la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (Encuci) 2020, informó que el Instituto no participó en dicho convenio porque no fue convocado.

Córdova dijo que este y cualquier acuerdo político que contribuya a mejor el ambiente que los propios actores políticos han contribuido a polarizar y crispar es bienvenido.

No obstante, advirtió que el cumplimiento de la ley no depende de este tipo de documentos, porque el respeto a la misma no es opcional.

“El cumplimiento de la ley no depende de un acuerdo, qué bueno que haya un acuerdo, bienvenido este acuerdo y todos los que se puedan hacer, pero la ley es la ley”, reiteró.

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y los Gobernadores suscribieron en Palacio Nacional el Acuerdo Nacional por la Democracia, a través del cual autoridades federales y locales se comprometieron a no interferir en el próximo proceso electoral.

El consejero presidente indicó que, si bien el INE estaría dispuesto a convocar a un acuerdo de cara al proceso electoral del próximo 6 de junio si fuera necesario, el llamado del Instituto es a que actores políticos cumplan con la ley, ya que es su obligación.

“¿El INE convocaría a un acuerdo si hay necesidad? Sí, pero el INE a lo que convoca es que ciudadanos, actores políticos de todas las fuerzas políticas cumplan con la ley, a eso convocamos y eso es a lo que todas y todos estamos obligados”, sostuvo.

En ello coincidió el titular del Inegi, Julio Santaella, quien consideró que el cumplimiento de los preceptos legales no es optativo.

“Todos los servidores públicos estamos obligados a cumplir el principio de legalidad; no es optativo, es obligatorio y en eso estamos”, reiteró.

Con información de Grupo Reforma