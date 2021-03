Baja INE a Félix Salgado Macedonio

Por siete votos a favor y cuatro en contra, el Consejo General del INE determinó cancelar el registro de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a la Gubernatura de Guerrero.

Los consejeros que votaron a favor argumentaron que aunque parezca una sanción “desmedida”, es lo que establece la ley por no presentar informe de gastos de precampaña.

Incluso, el consejero Uuc-kib Espadas dijo que el INE no está haciendo lo que otros jueces no hicieron porque les tembló la mano, en referencia a que las denuncias por violencia sexual que pesan sobre Salgado, de haber sido resueltas en su contra, le hubieran costado la candidatura.

Y agregó que la decisión afectaba no solo a Salgado, sino a otros aspirantes.

“Vamos a hablar claro, no se trata de un candidato que ya está registrado, sino varios de quienes contendieron contra él, de forma tal que se dejaría a Morena sin sus principales contendientes.

“Quiero decir, lo que parece que se va a votar no es un acto justiciero en el que el INE hace blandir la cuchilla sobre el cuello de alguien que ha faltado a otras normas, y donde a otros jueces les ha temblado la mano. No se trata de que el INE pretenda sacar por la ventana lo que entró por la puerta. Si bien no estoy de acuerdo, es un acto legal de este instituto”, advirtió.

Se da vista al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para que “haga efectiva la sanción impuesta, consistente en la pérdida del derecho a ser registrado como candidato, o en su caso la cancelación del registro”.

Todos los consejeros coincidieron en que cualquier aspirante que participe en un proceso interno es precandidato, y en consecuencia está obligado a presentar un informe de gastos de precampaña.

“La sanción puede sonar desproporcionada, pero es la sanción directamente establecida en el supuesto que nos encontramos. No somos jueces constitucionales para dejar de aplicar la ley, la sanción o consecuencia que está establecida en la ley”, apuntó Espadas.

Sin embargo, los cuatro consejeros que votaron en contra lo hicieron al considerar que sí presentó de manera extemporánea el informe, por lo que la sanción no debía ser cancelar el registro, tanto a Salgado como a los otros tres ex aspirantes a la candidatura.

El consejero Jaime Rivera recordó a Morena que sí hubo un proceso interno, no sólo en Guerrero, sino en 14 entidades más, pues incluso la convocatoria era prácticamente la misma y llamaba a los interesados a registrarse, por lo que estos lo hicieron y se convirtieron en precandidatos.

“Por consenso se determinó: sí hubo precampaña, sí hubo precandidatos, y si hay esto, se da la obligación de cumplir conforme a la ley”, dijo.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela, aseguró que votaba en contra de la sanción de retirar el registro, sin embargo, aclaró que el partido incumplió con la ley al no registrar en el sistema a sus aspirantes, por lo que imposibilitó a sus precandidatos.

“No es factible que los partidos políticos sigan negando que hay una precampaña. Cualquier partido que va a registrar una candidatura necesariamente pasó por un proceso de selección, llámese como sea o en la modalidad que sea, aunque sea designación directa. Se tiene que presentar un informe quienes participen en ese procedimiento”, demandó.

En la sesión, el represente del PRD, Ángel Ávila, advirtió que los partidos deben asumir que cuando no cumplen la ley hay consecuencias, y los informes de gastos son determinantes para saber si el dinero que entra en actos proselitistas es lícito o viene, incluso, del narcotráfico.

“Está claro que lo que debe castigar el INE es el fraude a la ley, el engaño. Esta decisión va a generar un precedente para que se cumpla la ley, y no lo pueden permitir. Ellos podrán ir a la Sala Superior, aunque el Tribunal ahora es impredecible, pero tienen que pagar un precio”, dijo.

Su homólogo del PAN, Obdulio Ávila, acusó a Morena de “delincuencia electoral organizada”, pues, consideró, pretende que no se le aplique la ley con pretextos que sólo dejan ver su cinismo, pues sí hubo un proceso electoral.

“Esto evidencia el cinismo puro y absoluto al manifestar que no se realizaron actos de precampaña, pretendiendo burlar a la autoridad. Morena, en consecuencia, es el partido que solapa la impunidad electoral, ellos van, si se les permite por omisión o por acción, de la infracción administrativa a la delincuencia electoral organizada”, dijo.

Las diputadas Leticia Martínez, del PRD, y Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, fueron las únicas que hablaron directamente de la exigencia de cientos de mujeres para que Félix Salgado no obtuviera la candidatura.

La primera recordó a Morena que sus propias militantes le exigieron no darle la candidatura por su cuestionable comportamiento, pero el partido no atendió, por lo que nuevamente se hacen evidentes sus trampas y protección partidista.

“Hay un movimiento muy fuerte en el País para que casos como el de Félix no queden en la impunidad. Desafortunadamente una persona que violenta la ley se acostumbra a hacerlo por diferentes vías.

“Personas como Félix no tuvieron ni siquiera que llegar a una candidatura porque son personas que tienen antecedentes de violencia. Lo mínimo que debe haber en la justicia de que personajes como él no lleguen a las candidaturas de partidos políticos. Esperamos que esta se complemente con las otras resoluciones y se les haga justicia a las víctimas de los actos que él ha cometido”, apuntó Tagle.

Se arrepiente Morena

Desde febrero, el INE advirtió a Morena que abriría un procedimiento sancionador contra sus precandidatos a la Gubernatura de Guerrero: Félix Salgado, Pablo Sandoval, Luis Walton y Adela Román, por no presentar informe de gastos de precampaña.

Sin embargo, el partido siempre mantuvo que no hizo proceso interno, sino que definió a su abanderado por una encuesta, además de que jamás entregó un documento que acreditara que ellos eran precandidatos.

Una vez que la dirigencia nacional morenista vio en riesgo la cancelación del registro de Salgado, el 22 de marzo, pidió a la autoridad electoral, a la que acusó de actuar de manera dolosa e irresponsable, abrir el sistema para registrarlo como precandidato y presentar su informe, pero la autoridad le notificó que no era posible, puesto que el plazo para ello había finalizado.

“Los argumentos esgrimidos por el partido Morena no pueden ser valorados y analizados por la autoridad fiscalizadora, pues resulta claro que los plazos con el que cuentan los sujetos responsables para el cumplimiento de sus obligaciones no pueden extenderse o prolongarse más allá de lo que expresamente les concede la norma, pues esto lesiona de manera grave el modelo de fiscalización que ha sido señalado”, determinó el INE.

Por ello, además de pedir al instituto electoral local cancelar la candidatura de Salgado, se le aplicará al partido una multa de un millón 626 mil pesos por no presentar el informe del senador con licencia.

