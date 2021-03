Exhibe INE trampa de Morena y le cancela registros

Con el argumento de que no realizó un proceso interno, Morena no presentó informes de gastos de precampaña de aspirantes a gobernadores, alcaldes y diputados locales y federales, pero el INE detectó que los precandidatos sí hicieron proselitismo.

Por ello, a 17 de sus aspirantes a cargos locales, algunos de ellos ya con registro en mano, les será cancelada su candidatura. Mientras que a otros seis se les abrió un procedimiento oficioso para verificar si procede la misma sanción.

A Raúl Morón se determinó que el instituto electoral local debe cancelarse el registro como candidato a la Gubernatura de Michoacán, pues no presentó su informe de gastos de precampaña. El aspirante intentó hacerlo, pero argumentó que no estaba registrado en el sistema de precandidatos, lo que debió hacer su partido.

Como en todos los casos, Morena justificó que no hubo proceso interno, pues sus aspirantes fueron electos por encuesta, por lo que no hubo un periodo de precampaña, y en consecuencia no gastaron recursos.

Sin embargo, en el caso de Morón se detectaron publicaciones en sus redes sociales que implican proselitismo encaminado a conseguir la candidatura.

De los interesados a una diputación federal, 19 no podrán tener la candidatura si la consiguen en los próximos días, pues Morena aún no define a sus abanderados.

En general, a nivel local se entregaron 5 mil informes en los que se reportan ingresos por 52 millones 106 mil pesos y egresos por 51 millones 978 mil pesos.

Por irregularidades u omisiones en sus informes de gastos de precampaña a nivel local, el INE impuso multas por 23 millones 785 mil 627 pesos; el partido más sancionado es Movimiento Ciudadano con 6 millones, seguido por Morena con 3 millones 665 mil y el PRI con 2 millones 670 mil.

La única candidatura del PRI que estaba en riesgo era la de Graciela Ortiz, aspirante a la Gubernatura de Chihuahua, pues se le atribuía no reportar un desplegado en el que se promovía su aspiración.

Sin embargo, de última hora se determinó que dicha publicación la pagó un diputado sin avisarle.

Quien se salvó, por el momento, es la candidata de Morena a la Alcaldía de Tijuana, Monserrat Caballero, pues se le cancelaría su registro por no presentar informe de gastos de precampaña, pero sobre la mesa se acordó iniciar un procedimiento oficioso, pues se argumentó que jamás fue localizada para notificarle que debía emitir su reporte.

En la discusión, algunos consejeros criticaron que Morena argumente que no hubo proceso interno para omitir una obligación legal, que era inscribir a sus precandidatos en el Sistema Nacional de Registro, pues al no hacerlo, no se crearon contabilidades en el Sistema Integral de Fiscalización.

“En consecuencia, omitieron la presentación del informe, lo que amerita que su candidatura no pueda ser registrada, o bien, sean canceladas. Puede ser una sanción fuerte, pero es la que la ley prevé. Y nosotros, aquí se ha dicho muchas veces, no podemos legislar y tampoco debemos deslegislar”, apuntó el consejero Ciro Murayama.

El consejero Martín Faz criticó que varios proyectos carecieron de un análisis integral.

“Por un lado, una ausencia de criterios claros y aplicables a la totalidad de casos análogos; y, por otro, una falta de exhaustividad en las diligencias de investigación que resultaban necesarias para acreditar más allá de toda duda razonable la verdadera realización de actos de precampaña tendientes a la función de una candidatura”, dijo.

Con información de Grupo Reforma