Acusa conflicto de interés en INE candidato de Morena a Michoacán

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Jaime Rivera Velázquez, quien votó a favor de cancelar el registro de Raúl Morón como candidato de Morena a la Gubernatura de Michoacán, tiene un conflicto de interés, señaló el morenista.

El consejero electoral tiene un vínculo familiar con el senador con licencia Cristóbal Arias Solis, rival de Morón en la contienda interna de Morena y actual abanderado de Fuerza por México a la Gubernatura michoacana.

Jaime Rivera Velázquez es ex esposo de Evangélina Arias Solis, hermana de Cristóbal Arias.

Aunque la pareja se divorció en 2003, tienen una hija, quien es sobrina del legislador michoacano.

“Si investigas poquito te vas a dar cuenta de que tiene nexos con el senador Cristobal Arias, tiene un nexo ahí importante”, señaló Morón en entrevista con REFORMA.

“Me parece que lo más adecuado era que se hubiera disculpado él por conflicto de interés, pero finalmente no lo hizo y ellos están en libertad de poder determinar”.

El Alcalde con licencia de Morelia consideró que la votación dividida de los consejeros de seis a favor y cinco en contra muestra que no hay solidez en sus argumentos.

Opinó que el actuar del INE es una ofensiva del conservadurismo contra la Cuarta Transformación y que lejos de actuar como árbitro de la contienda se está convirtiendo en un jugador.

“Yo creo que esta ofensiva no es un asunto personal, yo creo que hay todo un andamiaje que se está construyendo de la Oposición, del conservadurismo, en el País que está atentando contra la 4T y particularmente contra Morena y el Presidente”, indicó.

“Yo sí creo que es toda una ofensiva que se viene orquestado porque las decisiones que ha tomado el Presidente han atentado algunos intereses importantes, a mí me parece que a esto se debe esta actitud que tiene el Instituto como parte alguno de sus integrantes de esta ofensiva del conservadurismo”.

El morenista insistió que él no es ni fue precandidato de Morena, sino coordinador en defensa de la 4T, por lo que la determinación del INE es excesiva.

“Una precampaña es cuando alguien se promueve, cuando saca volantes, trípticos, cuando pega espectaculares y más, y nosotros no hicimos nada de ello. Entonces no hubo precampaña, por eso me parece excesiva la decisión de los consejeros del INE”, expresó.

“La obligación (de presentar informes de precampaña) es del partido, no es de los aspirantes o coordinadores. El partido es el que tenía que haber proporcionado esa información al INE, no los militantes del partido, en el mejor de los casos, lo que hubiera pasado es multar al partido y no botar a los militantes”.

Morón tiene previsto presentar este sábado el recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Las campañas electorales en Michoacán inician el próximo 4 de abril, por lo que confía en que le regresen la candidatura antes de esta fecha.

