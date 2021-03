Al retirar candidatura a Salgado Macedonio, “INE está tomando partido”, asegura Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, recalcó que la decisión del INE contraviene al principios de ser un árbitro imparcial en las elecciones

Luego de que le fuera retirada la candidatura a Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) está tomando partido de cara a las elecciones del próximo 6 de junio.

Sheinbaum Pardo recalcó que la decisión del INE contraviene los principios de ser un árbitro imparcial en los comicios.

“Yo creo que es una acción parcial, que va en contra de los fundamentos de la Constitución, del INE, de su imparcialidad, objetividad y de funcionar como un arbitro en las elecciones”, declaró.

Tras una maratónica sesión, el INE aprobó por mayoría ordenar la cancelación del registro como candidatos a varios integrantes de Morena, entre los que se encuentra Salgado Macedonio, por omitir presentar informes de ingresos y gastos de precampaña, a pesar de que la Unidad Técnica de Fiscalización detectó diversos actos y mensajes que debieron ser reportados.

López Obrador aseguró que el INE se asumió como “Supremo Poder Conservador de la República“, el cual decide quiénes son candidatos y quiénes no.

“Es extraño, porque antes no lo hacían, ahora están convertidos en el supremo poder conservador, ya deciden quién es candidato y quién no, antes no era así, a lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se aplicaban y ahora sí se aplica”, declaró.

Con información de López-Dóriga Digital