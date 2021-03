Se empodera Jessica Biel como productora de series

Toda la experiencia que Jessica Biel ha adquirido durante tres décadas en el terreno artístico es aprovechada al 100 por ciento por la actriz para construir una carrera con cimientos sólidos en el área de la producción.

Por ello, tras la aceptación que tuvo con las teleseries que produjo y protagonizó, Limetown y The Sinner, la esposa de Justin Timberlake continúa a paso firme con Cruel Summer, donde su crédito la empodera como productora ejecutiva.

“Estar ante las cámaras ha sido una gran escuela, una lección de lo que se requiere en campo, en actividad, para obtener éxito. Ya detrás de cámaras, y en el área de producción, hay demasiado trabajo y asuntos por resolver. Me parece un gran desafío y es lo que me motiva a continuar”, cuenta Biel.

En 1997, a los 15 años, obtuvo el Young Artist Award por su trabajo como Casey Jackson en el filme El Oro de Ulises (Ulee’s Gold), y consiguió un agente que la representara para modelaje y actuación, para así iniciar como coestelar en la serie El Séptimo Cielo.

Ahora, con 39 años recién cumplidos, dos hijos al lado del famoso ex *NSYNC y una agenda muy organizada para elegir proyectos y proponerlos, Biel no le dice “no” a nada que no analice primero.

“Me he convertido en una experta y fan de ver episodios piloto, primeros capítulos, y de leer y leer propuestas. Siempre analizo y veo, no me cierro a nada porque cualquier propuesta puede ser muy interesante si está bien planteada.

“La narrativa de las historias es lo que me atrapa, y en el caso de Cruel Summer fue la perspectiva de los personajes femeninos, lo que uno anticipa y lo que en realidad sucede.

Creo que la manera en que se cuenta le da un valor muy atractivo”, afirma en la presentación que tuvo en el marco del South By Southwest, que este año se realizó de manera digital.

Biel, candidata al Globo de Oro y al Emmy por su rol protagónico en The Sinner, asegura que con su nueva producción, aún sin fecha de estreno en México pero prevista para llegar antes de que concluya el 2021, da un paso grande y firme en su trayectoria.

Cruel Summer sigue a dos adolescentes, Kate (Olivia Holt) y Jeanette (Chiara Aurelia), en sus vidas paralelas en la preparatoria, pero una desaparece y la otra es acusada de sospechosa en el suceso. Es la nueva carta fuerte de Hulu y será exhibida a partir del 20 de abril en EU.

“Estoy en una posición en la que me interesa aprender y, sobre todo, crecer. Me siento muy halagada de que estos nuevos talentos confíen en mí y me den la oportunidad de pedirles que se arriesguen con estos personajes y se impliquen en las situaciones difíciles. Eso va moldeando su carácter histriónico, sin duda”.

Fanática del deporte, totalmente fashionista y entusiasta de los videojuegos, Biel cuenta entre las películas en las que ha intervenido con El Ilusionista, Hitchcock, el Maestro del Suspenso y Jugando por Amor.

Se encuentra en una etapa en la que considera que todo lo que experimentó a través de sus personajes la empujó a explorar distintas situaciones en teleseries y largometrajes.

“Estamos pasando por este periodo de reafirmar verdades, de tener verdades, y, obviamente, de hablar con verdades. Esta nueva serie me enfrenta a eso, a las verdades de la construcción de una historia y del relato. Estoy fascinada”.

Con información de Grupo Reforma