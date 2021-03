Son policías blanco fácil ante cárteles

Los policías que desaparecen a personas son reclutados por el narcotráfico ante la falta de acciones del Gobierno Federal ante los grupos delincuenciales, consideró el investigador del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, Rodolfo Gamiño Muñoz.

“Cuando el Estado deja de asegurar la protección, la seguridad, las certezas de la negociación a los diferentes cárteles. Cuando el Estado deja de ser el árbitro, todos los cárteles (…) buscan defenderse y buscan protegerse del otro”, explicó el doctor en Antropología.

En medio quedaron los policías estatales y municipales.

“Tienen que reclutar sectores poblacionales vulnerables o instituciones locales, incluyendo prisiones, jueces locales, tienen que reclutarlos con nómina, como empleados, para que les asegure el blindaje en los ámbitos estatales”, aclaró Gamiño Muñoz.

Por su parte, la codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Anna Karolina Chimiak, lamentó que los policías no tienen las condiciones laborales y de seguridad adecuadas para enfrentarse al crimen organizado cuando los quieren cooptar.

“Se convierten en blanco (fácil)”, enfatizó.

Gamiño Muñoz está por publicar su libro “La Patria de los Ausentes”, donde habla sobre las desapariciones cometidas por agentes del Estado en los años 60 y 70, así como los casos actuales.

“(Ahora) vemos en el proceso de la desaparición, lo mismo que tenemos en la guerra sucia, pero con actores diferenciados y dar una desaparición de manera aleatoria, donde ya no desaparece un enemigo, desaparecen poblaciones, sectores regularmente vulnerables y no se sabe y no tenemos la certeza de quien los desapareció”, enfatizó.

Pero además, las autoridades aún usan la desaparición, por lo menos temporalmente, como una forma de debilitar la crítica, agregó el investigador.

Como ejemplo están las protestas del 5 de junio por la muerte de Giovanni a manos de Policías de Ixtlahuacán de los Membrillos.

“Son procesos de desaparición temporal y deben meterse en un contexto de juicio casi igual que la desaparición forzada, porque es el principio de ésta”.

Con información de Grupo Reforma