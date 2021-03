Es Salvadoreña la mujer asesinada por policías de Tulum

Este domingo fue identificada la mujer que murió a manos de la policía de Tulum, Quintana Roo: Victoria Salazar Arraiza de 36 años, de origen salvadoreño y madre de dos hijas menores.

En redes sociales se viralizaron videos e imágenes en las que se aprecia como Victoria fue sometida -este viernes- por cuatro policías municipales en la colonia Tumben Kah de Tulum, Quintana Roo, luego de que se reportara que la mujer -aparentemente intoxicada- escandalizaba en la vía pública.

A Salazar Arraiza un policía le colocó su rodilla al cuello, pese a que ella se queja y pide ayuda, el uniformado no retira su rodilla, hasta que ésta queda inconsciente y es subida a la parte trasera de una patrulla; en varios videos en redes sociales se puede escuchar como testigos señalan que “ya no se mueve”.

En las últimas horas, el hashtag, #JusticiaParaVictoria ha tomado fuerza, diversos usarios demandan castigo para los involucrados, y/o denuncian brutalidad policiaca, uno de ellos, el académico y conductor de televisión Genaro Lozano, escribió en su cuenta de Twitter (@genarolozano) “Esto es brutalidad policiaca, en México. #justiciaparavictoria”.

Mientras, la usuaria identificada como “La Fá” (@LaFaSv), escribió “#JusticiaParaVictoria #FueAsesinada una mujer salvadoreña es asesinada por cuerpos de seguridad en México, lo menos ante esto es la activación de la Cancillería salvadoreña para hacer un reclamo a las autoridades mexicanas. No me cuida la policía, me cuidan mis amigos/as”.

Por su parte, la diputada salvadoreña, Claudia Ortiz anotó en su cuenta de Twitter (@ClaudiaOrtizSV): “Cerramos el mes de marzo, dedicado a los derechos de las mujeres. La policía de Tulum, en México, en un visible uso excesivo de la fuerza, (4 contra 1), ha dejado sin vida a la salvadoreña Victoria Salazar. Pidamos que las autoridades de nuestro país exijan #justiciaparavictoria”.

Sobre los hechos, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero escribió en su cuenta de Twitter (@M_OlgaSCordero): “Condeno y exijo justicia ante los hechos lamentables, ocurridos en Quintana Roo este fin de semana. Actos como estos no deben quedar impunes”.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno de México, Alejandro Encinas (@A_Encina_R), anotó “Condeno este acto de incompetencia y abuso policiaco, y exijo castigo para los responsables”.

Con información de 24HORAS