Hay orden y fluidez por vacuna en Guadalajara

La fila fluye, pero aguardan en el Sol y sin sana distancia en el módulo de vacunación contra Covid-19 del Museo del Ejército.

Aquí están vacunando a los rezagados y las letras en turno, es decir, a personas cuyo primer apellido inicia con la letra A y hasta la O.

“Por eso hay mucha gente”, señaló Porfirio Moreno, quien aguarda en la fila, “el viernes traje a mi esposa que se apellida Álvarez y fue muy rápido, llegamos y la pasaron”.

Y aunque ya lleva casi dos horas de espera, don Porfirio aplaude la organización. En la primera jornada de inmunización sus hijos hicieron fila 48 horas y se quedaron a 50 personas para ingresar al módulo del Agua Azul.

“No me quisieron vacunar el viernes y me tocó hoy, dimos dos vueltas, pero no importa, fue mejor”.

Debido a la cantidad de personas que hay en el módulo, entre beneficiarios de la vacuna y sus familiares, la Policía Vial cerró a la circulación la Calle Valentín Gómez Farías. Solo se permite el ingreso a quienes llevan a una persona con movilidad limitada.

Hasta el momento no se han aceptado personas de otro Municipio o letras de apellidos.

“Vine de Zapopan, a una amiguita la vacunaron ayer aunque vive allá en Zapopan, pero ahorita no quisieron, solo Guadalajara”, dijo María del Pilar Corrales.

En módulos como el Code Jalisco la fila fluye rápido, mientras que en el Parque Agua Azul hay poca gente.

El Gobierno federal informó que las personas que viven en Guadalajara y su primer apellido inicia con las letras L, M, N y O pueden acudir a cualquiera de los cinco módulos aún cuando no tengan cita.

Módulos:

CUCEI

Museo del Ejército

Code Alcalde

Parque Agua Azul

Parque San Rafael

Van por segunda dosis pero los regresan

Antonia Novoa recibió una llamada. Debido a que tiene su residencia en Guadalajara le dijeron que se presentara hoy para recibir su vacuna contra Covid-19.

La mujer tomó sus papeles y acudió a la cita: debía presentarse en el Museo del Ejército a las 10:00 horas donde le aplicarían el biológico.

Cuando llegó hubo algo que le hizo ruido. En la entrada decía que la vacuna que estaban aplicando era la de Sinovac y a ella le pusieron la de AstraZeneca.

“No señora, no estamos aplicando segundas dosis, solo primera, aquí no tenemos esa vacuna”, le comentó un Servidor de la Nación.

Antonia tenía la ilusión de quedar “totalmente protegida”, pero no fue así.

Ella, como muchos otros tapatíos, se adelantaron en la vacunación, apenas empezó la inmunización en el Estado y ella y sus amigas viajaron a El Arenal para recibir la vacuna.

“Me dijeron que me tengo que esperar hasta que llegue vacuna de esa otra vez y que tengo que ir a El Arenal”, lamentó.

A Natalia Bustos también le llamaron, ella tenía que ir al CUCEI, pero al igual que Antonia se adelantó. A ella la vacunaron en Tlaquepaque.

Al inicio de la estrategia de vacunación se estuvo inmunizando a personas foráneas, incluso se detectaron habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara que se organizaban para ir en camionetas a Municipios del interior.

Actualmente, la Federación no ha mandado segundas dosis para adultos mayores de 60 años y los únicos que están inmunizados totalmente son quienes laboran en el Sector Salud y están en la primera línea de batalla.

Con información de Grupo Reforma