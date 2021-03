‘Nobody’: el proyecto catártico de Bob Odenkirk

En Better Call SaulBob Odenkirk ha recorrido una cuidadosa línea entre la comedia irónica y el drama desgarrador. En cinco temporadas, ha interpretado al inescrupuloso abogado Jimmy MgGill y su descenso hasta convertirse en Saul Goodman, el personaje que presentó en Breaking Bad.

El papel es un giro de la trama que continúa deleitando a Odenkirk, lo mismo que a los fans quienes primero lo conocieron como escritor e intérprete de sketches de comedia absurdas en Saturday Night Live, The Ben Stiller Show y Mr. Show with Bob and David.

Ahora de 58 años, el actor busca otro cambio a su trayectoria, uno que es igualmente, sino es que más sorprendente: estelarizar el thriller de acción Nobody.

La película, que Universal lanzó el viernes en y debutará el 16 de abril on demand, contrató a Odenkirk como Hutch Mansell, un padre suburbano aparentemente anodino que es sacudido por un robo en su casa, un incidente que lo lleva a una violenta venganza y un ajuste de cuentas con su pasado.

En medio de puños voladores, huesos rotos, persecuciones en auto y explosiones, Nobody tiene el nivel de humor necesario que se esperaría para una película de acción. Pero el filme, dirigido por Ilya Naishuller (Hardcore Henry) y escrito por Derek Kolstad (John Wick), no es una comedia o parodia.

¿Fue tan disfrutable interpretar a un héroe de acción como uno imaginaría?

No estaba seguro de si resultó satisfactorio o sólo un raro reto que no me hizo sentido cuando me permitieron ejecutarlo. No estaba seguro de estar allí en el set pensando: “Esto está fuera de lugar, esto no es satisfactorio de ninguna manera”. Fue realmente satisfactorio y realmente divertido.

¿Era el siguiente paso lógico para ti después de Breaking Bad y Better Call Saul?

No es fácil dilucidar qué conecta esto con todo lo demás en mi carrera, y no estoy seguro si puedo explicarlo. Mi cerebro dijo: ‘Tal vez podría hacer una película de acción”. Estoy en buena forma, podría aprender cosas si tengo tiempo. Y creo que tengo elementos de un protagonista de acción en el personaje de Better Call Saul que interpreto. Es serio, es infatigable. Encuentra formas de evitar cosas. Siempre está modificando su enfoque para superar el último problema. La única cosa que no hace es pelear.

Algunas experiencias personales aterradoras te inspiraron, en parte, a hacer esta película. ¿Estás de acuerdo si hablamos al respecto?

Sólo puedo hablar de ello un poco. Mi familia vivió dos irrupciones al hogar en Los Ángeles, y la primera fue particularmente traumática. Los sentimientos residuales de frustración y enojo se quedaron conmigo. Era algo con lo que pensé que podría construir este personaje. Sé que la violencia no resuelve nada, pero, créeme, uno desea lastimar a alguien que lastima a tu familia.

En la película, tu personaje se avergüenza por no tratar de someter a los invasores de su hogar. ¿Algún oficial de la Policía te dijo algo similar a ti?

“Eso no es lo que habría hecho”. Sí, implicando que ellos habrían hecho algo violento o confrontacional. Mi pensamiento inmediato fue: “todos tranquilos, saquen a esta persona de la casa, estamos bien”.

Pero no era verdad, no estábamos bien. Pero una violación ocurrió, y el daño de eso honestamente, hay partes sobre ello de las que no puedo hablar. Sólo diré que resuenan en nuestras vidas. La sensación de estar siendo victimizado por algo sobre lo que no puedes hacer nada y que no puedes rechazar. Aún permanece en mí. Pero disfruté liberar mi furia en esta película. Todo es una tontería falsa, pero divertida.

¿Cuándo comenzaste a dar pasos concretos para hacer esta película?

Después de la segunda temporada de Better Call Saul (emitida en 2016). Mi cuñado me envió una captura de pantalla de una publicidad de Better Call Saul en la televisión china. Ya había visitado Europa dos veces y conocido a muchos fans de la serie allí. Pensé: “Me pregunto si podría hacer una película que exhibieran en todo el mundo”.

¿Esperabas encontrar resistencia a esa idea?

Pensé que habría gente que de inmediato diría que no. Me acerqué a uno de mis agentes, le expresé mi idea y me dijo: “Creo que podrías tener razón”. Él comenzó a preguntar a su vez y obtuvo la misma respuesta. A la gente le hacía sentido.

¿Tu carrera de comedia fue, de alguna manera, un impedimento a esta meta?

Si has visto Mr. Show era muy difícil dar ese salto. Pero el hecho es que la mayoría de la gente no lo ha visto. Sólo conocen a Saul Goodman y Jimmy McGill.

Con información de Grupo Reforma