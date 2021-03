Candidato de Hagamos a la alcaldía de Chapala presenta denuncia ante la Fiscalía de Jalisco

Redacción Antena Noticias

El candidato de Hagamos a la presidencia municipal de Chapala Juan de Dios García Velazco, presentó una denuncia formal ante las autoridades de la Fiscalía Estatal por el robo en su casa particular de artículos y documentos personales ocurrido en días pasados.

Acompañado del dirigente estatal Ernesto Gutiérrez Guizar, el candidato externó su preocupación ante los hechos y recalcó que en dicho municipio los índices de inseguridad van en aumento en forma alarmante.

El candidato de Chapala narró los hechos ocurridos el sábado pasado 27 de marzo en donde al llegar a su domicilio se percató del robo de objetos personales y documentos, “quiero reiterar que es un acto intimidatorio hacia mi persona, hay una denuncia presentada por escrito ante las autoridades, mismas que deberán de indagar hasta las últimas consecuencias, se tiene una persona detenida que participó supuestamente en el robo a mi domicilio”.

“Es realmente preocupante ya que estamos a días de arrancar la campaña, la inseguridad está desbordada en nuestro municipio, es algo que no se lo deseo a nadie, espero que se investigue a fondo y que las autoridades le den seguimiento y no un carpetazo”, recalcó Juan de Dios García Velazco.

Por su parte el presidente estatal de Hagamos Ernesto Gutiérrez Guizar manifestó el total respaldo del partido hacia al candidato, e hizo un llamado al gobierno del estado y a las autoridades correspondientes para que garanticen que las y los candidatos cuenten con seguridad en el próximo proceso electoral.

“Será la propia Fiscalía del Estado quien determine este caso, las dudas resaltan en vísperas de las elecciones, nosotros no somos quien para determinar las causas del robo, pero no descartamos de que se trate de un acto intimidatorio y si es así nuestro candidato no se dejará, no queremos ser unos mártires de la democracia, por eso les estamos solicitando a las autoridades que resuelvan este caso”.

Esperamos que la autoridad lo resuelva, que sea pronta, clara y expedita, pero que garanticen que ninguna de nuestras candidaturas estén en riesgo, reiteró el presidente estatal de Hagamos.

Por último el candidato de Hagamos a la presidencia municipal de Chapala Juan de Dios García Velazco presentó la planilla que lo acompaña como aspirantes a síndico y regidores.