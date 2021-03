No soy pelele ni títere de nadie.- AMLO

En la que fue su última gira pública antes de las elecciones de este año, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es pelele ni títere de nadie, como para obedecer las instrucciones de sus adversarios políticos y posar para la foto en medio de las inundaciones.

Durante una reunión para evaluar los avances de las acciones para ayudar a 235 mil familias afectadas por las lluvias y el desbordamiento de ríos en 2020, el Mandatario consideró que acudir a las colonias afectadas y recorrerlas cuando todavía estaba emergencia hubiera sido solo un espectáculo.

“Ofrezco disculpas porque en ese entonces, aunque vine bastante y estuve pendiente y constantemente trabajamos de manera coordinada con el Gobernador de Tabasco () además de trabajar, lo que querían los adversarios, que siempre me quieren manipular, les gusta mucho dar instrucciones, órdenes, de cómo debo de comportarme.

“Porque piensan que soy un pelele, que soy un títere, se confunden, yo no soy un pelele. Entonces lo que querían era que yo viniera Tabasco y que me metiera al agua y que me mojara, querían esa foto. Pues no me gusta eso, eso es faramalla, es espectacularidad. Lo importante, como decía el General Mújica, que gobernó Tabasco, son los hechos, no palabras, no teatro y no palabras, no teatro y si acciones que son convicción, los hechos que son fundamentales en el desempeño de la función pública”, dijo.

Acompañado de cinco secretarios de Estado y varios directores de instituciones federales, el político tabasqueño aseguró que, hasta el momento, se han destinado 10 mil millones de pesos para ayudar a las familias afectadas.

Anunció que todos los enseres domésticos que prometió a los pobladores de la entidad se terminarán de entregar el próximo 15 de septiembre, por considerar que es una fecha histórica para hacerlo.

Previamente, el Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, reconoció que la pandemia por Covid-19 impactó de manera negativa en la producción de enseres, por lo que, hasta el momento, sólo han podido cumplir con la entrega de paquetes al 85 por ciento de los 100 mil hogares contemplados en el censo.

Y tras confirmar que la entrega será suspendida por el inicio de las campañas proselitistas, refirió que el faltante será entregado a partir del 7 de junio, un día después de la jornada electoral.

“Voy a explicar por qué no se pudo cumplir, pero en esta fase se pudo entregar el 85 por ciento de lo que se tenía estimado, 75 mil 998 de este programa de adquisición y quedaron pendientes 14 mil paquetes”, dijo el General.

“Ese 15 por ciento que nos falta, para todo lo que habíamos planeado en la distribución, hubo factores que afectaron a las empresas. Primero la pandemia, después hubo falta de insumos, de materias primas, componentes, que le hicieron falta a esas empresas. En enero, en ocho días no tuvimos el abastecimiento de estufas, en febrero dos días también sucedió la falta de refrigeradores y en marzo cuatro días. Eso fue lo que originó que no pudiéramos tener la disponibilidad para distribuir la totalidad de lo que habíamos quedado con la iniciativa privada”.

En este sentido, el Presidente consideró que, pese al retraso, su Gobierno decidió no comprar los enseres en el extranjero, con la finalidad de dar trabajo a las empresas establecidas en México.

¿Y la suspensión?

Durante la reunión, López Obrador giró instrucciones para que las hidroeléctricas del Río Grijalva se pongan en marcha antes de que inicie la época de lluvias, con la finalidad de que no se saturen y se vuelvan a registrar inundaciones.

El Mandatario pidió a los funcionarios que turbinen las hidroeléctricas para la producción de electricidad y afirmó que no se trata de una producción de respaldo a los privados, sino que, ahora, tendrá preferencia para su distribución.

El Jefe del Ejecutivo explicó que así está contemplado en la reciente reforma a la Ley Eléctrica.

Sin embargo, no mencionó que la aplicación de esas nuevas disposiciones encuentra suspendida por órdenes del Poder Judicial.

“En cuanto al control de las hidroeléctricas, ahí yo señaló que debemos de aprovechar el tiempo de seca para generar más energía eléctrica. Ahora que no se pronostican lluvias, hay que echar a andar la turbina para generar energía eléctrica, ya no estar solo respaldando a las empresas privadas nacionales y extranjeras que generan energía eléctrica utilizando las plantas hidroeléctricas, las presas.

“Ahora hay que generar energía eléctrica para el consumo, con el uso óptimo eficaz de las hidroeléctricas del Río Grijalva y todas las hidroeléctricas. Ya se aprobó una ley con ese propósito, primero el despacho de las hidroeléctricas y eso nos va a permitir que no esté lleno los vasos de las presas en temporada de lluvia, para que cuando enfrentemos fuertes lluvias, huracanes, que está en los bajos de las presas vacío y no tengamos que soltar más agua de lo conveniente”, indicó.

El pasado 24 de marzo, el Diario Oficial de la Federación publicó un aviso de la Secretaría de Energía, en el que se formalizó la suspensión de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) aprobada por el Congreso.

La Sener explicó que el aviso fue para dar cumplimiento a la decisión del Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, respecto a diversas demandas de amparo presentadas por empresas que quedaban afectadas con la reforma presidencial

Con información de Grupo Reforma