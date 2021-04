A Christian Nodal ya le urge boda con Belinda: “Yo sí quiero”

Desde que iniciaron su romance se habla de boda, y a decir de Christian Nodal, casarse con Belinda sería algo que haría “ya”.

Fue en agosto pasado cuando comenzaron los comentarios sobre una posible boda entre Christian Nodal y Belinda, pues el cantante compartió su deseo de casarse con su novia.

Hasta se rumoró que ya se habían casado pero eso queda descartado porque en una entrevista reciente con Infobae, el cantante compartió sus planes.

Incluso reveló quienes serían sus invitados especiales:

“Yo sí quiero casarme ya, pero no sé si vaya a salir vivo de este año. No sé si primero lleguen los zombies o los aliens. Los Plebes son mis invitados especiales, mis amigos los quiero mucho y me encantaría que estuvieran ahí”.