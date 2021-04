En Jalisco impera impunidad pese a reformas

A pesar de que Jalisco ha experimentado la alternancia en tres ocasiones y que se han hecho reformas para contar con un Sistema Anticorrupción, el estatus del problema de la impunidad no cambia.

Frecuentemente se conocen públicamente casos de claras infracciones a la ley y, a pesar de que el Estado cuenta con un Sistema Anticorrupción y una Fiscalía estatal con un titular nombrado por el Congreso, los responsables de conductas que se apartan de la ley no son sancionados.

Para Jesús Ibarra Cárdenas, investigador del ITESO e integrante del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado, el tema de la impunidad va más allá de la imposición de sanciones por parte del Estado.

“El primer problema es que no se castiga a los culpables, con lo cual no hay atribución y responsabilidad; segundo, no hay una reparación del daño a las víctimas y, tercero, el incentivo es a seguir generando esas conductas ilegales”, explicó el catedrático.

“La impunidad tiene ese efecto que es totalmente corrosivo al Estado de Derecho”.

Como ejemplo de casos emblemáticos de impunidad en Jalisco, Ibarra Cárdenas recordó la detención ilegal, por parte de agentes de la Fiscalía, de personas que se manifestaron contra la brutalidad policiaca los días 4, 5 y 6 de junio del 2020.

“El propio Gobernador lo atribuyó a una infiltración del crimen organizado en la Fiscalía, lo cual es gravísimo, habla de un Estado fallido”, dijo el especialista.

También citó el caso de Nancy Gómez, agente del Ministerio Público estatal que fue suspendida luego de denunciar a su superior jerárquico, Marco Antonio Montes González, porque le pidió alterar datos de una carpeta de investigación.

Otro caso que se pondrá a prueba es el de Tototlán. Se dictó prisión preventiva al ex director de Padrón y Licencias del Municipio, Efraín Martínez, quien fue denunciado por una empleada municipal por acoso y hostigamiento sexual, pero no existe todavía una acción contra el Alcalde con licencia, Sergio Quezada, quien revictimizó a la quejosa.

Expertos consultados por MURAL explicaron que no es posible construir un indicador que mida la impunidad debido a la cifra negra de delitos y las discrepancias en la forma de contabilizar los delitos cometidos.

