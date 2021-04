Joaquín Cosío, un actor en la cima sin planearlo

Como actor formado en los teatros de Ciudad Juárez, Joaquín Cosío sólo se visualizaba en el escenario y no ambicionaba más, pero su carrera ha estado llena de sorpresas. La más reciente fue verse en el tráiler de la película hollywoodense El Escuadrón Suicida.

El histrión, quien ha dado vida a personajes como Mascarita en Matando Cabos y al “Cochiloco” en El Infierno, ahora porta un uniforme militar como el general Mateo Suárez, un rol que el director James Gunn escribió especialmente para él tras verlo en la serie Narcos: México como Don Neto.

“Para mi carrera son giros importantes, nos mantenemos en la línea de las historias y los ojos de los productores siguen atentos. El afán del actor es buscar la aventura, el juego y la diversión”.Joaquín Cosíoactor

Cosío, también poeta, ríe al pensar que ha cumplido sueños que ni siquiera había tenido gracias a que se rebeló contra lo que otros esperaban de él.

“He llegado a todo porque nunca lo pensé, mi expectativa era modesta, pero esta permanente racha de producciones no la debo nada más que a mi trabajo. Un proyecto llama al otro y, aunque hay personajes con la similitud de ser rudos por la imagen que puedo tener, no se parecen demasiado.

“Como soy un tipo muy singular pude quedarme como el sicario y el matón, pero he podido demostrar que hay posibilidades dramáticas en lo que yo interpreto y eso me ha dado el margen para romper estructuras peligrosas y poder estar activo y vigente”, reflexionó Cosío en entrevista telefónica.

Alumno de Octavio Trías y Ernesto Ochoa, el actor admite que jamás imaginó trabajar con Margot Robbie ni bajo las órdenes del director de Guardianes de la Galaxia, con quien se llevó tan bien que le regaló una playera.

Pese a su impresión, Cosío demostró que tiene tanto talento como los grandes nombres de la meca del cine.

“Mi rol tiene más complejidad, una textura más refinada por el tipo de película y dirección. James Gunn es muy escrupuloso, muy detallista, con un elenco de notables actores.

“Entiendo que les gustó mucho mi trabajo, constantemente me manifestaron su agrado y están promocionando mi personaje con todo el paquete de la película”, destacó el mexicano, quien prestó su voz al doblaje en español del filme Klaus.

Pese a su debut con DC, los héroes favoritos de Cosío son de otra compañía: Spider-Man, Capitán América y claro, los luchadores mexicanos.

La filmografía del actor, de 58 años, también se ha nutrido de las visiones de cineastas de ambos lados de la frontera, pero no puede elegir cuál es su mejor papel porque valora la mayoría.

“En el cine internacional he hecho trabajos complicados y con gran calidad, pero es un cine que cuida demasiado a los grandes públicos y no llega a los extremos del dramatismo del cine mexicano, donde he tenido historias muy terribles”, reflexionó el autor de tres libros.

Mientras Cosío estaba en el rodaje de El Escuadrón Suicida, el director Luis Estrada comenzó algunas entrevistas con el reparto de su siguiente película, que criticará no sólo a los políticos, a los medios y a la inseguridad, sino a todo el País.

El filme se frenó por la pandemia, por lo que desconoce incluso qué rol tendrá en la historia del director de La Ley de Herodes, El Infierno y La Dictadura Perfecta, pero le emociona volver a ponerse a su servicio.

“El gran éxito de Luis Estrada, además de sus historias, son los personajes que logra construir con un sentido de realidad. Yo llamo ‘tono Estrada’ a lo que hace porque es difícil de conseguir, entre cierta comedia y al mismo tiempo una gran agudeza crítica.

“Los personajes son aparentemente sencillos, pero tienen una gran complejidad. Para la película plantea una crítica muy amplia hacia el País y a quienes lo constituimos, las propuestas que nos ha dado son de tomar un compromiso actoral complejo”, detalló.

Con información de Grupo Reforma