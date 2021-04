Me persiguieron por reclamar justicia.- Cardenal Juan Sandoval

Retirado como pastor de la Iglesia católica y con 88 años a cuestas, el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez hizo un recuento de su etapa de mayor satisfacción que fue su paso por el Seminario de Guadalajara, pero también habló de sus momentos más amargos como la persecución de la que fue objeto por reclamar justicia en el Caso Posadas.

Sobre la demanda que interpuso Marcelo Ebrard, luego de que Sandoval Íñiguez acusó que maiceó a Magistrados para que aprobaran el aborto, el Arzobispo emérito dijo que la querella fue “un chiste”.

¿Cómo es la experiencia de vivir con un marcapasos?

El marcapasos es una bendición de Dios, te lo colocan en 20 minutos, no sientes que lo traes, no te estorba y es una garantía.

Cuando un corazón cansado y viejo como el mío baja sus pulsaciones por minuto, entra el marcapasos para hacerlo trabajar debidamente, me lo calibraron a 60 pulsaciones por minuto.

¿Y cómo se siente?

La enfermedad principal no fue el corazón, eso lo descubrieron por casualidad porque para tomarme los signos vitales me pusieron un Holter, ese que está cada rato inflándose y marcando tu ritmo, tus pulsaciones y ahí apareció que en la noche, ya dormido, bajaba hasta 35 pulsaciones por minuto, entonces son muy pocas.

En previsión de una desgracia, de un imprevisto me lo pusieron, yo lo pedí y me lo pusieron.

Ese no es el problema, el problema que tengo es el desnivel, que sobran o que faltan los electrolitos.

Acaba de cumplir años ¿se siente bien?

Los años no duelen ni pesan. Yo por haber cumplido años, 88, me siento muy agradecido con Dios, ojalá que me conceda más años de vida con la posibilidad de hacer algún, bien, aunque sea poco, algún bien en favor de mis prójimos, de mis hermanos

Pero usted ya ha venido cumpliendo una misión…

Cumplí mi misión oficial al cumplir 80 años porque como Cardenal porque como Cardenal a los 80 años dejas de ser requerido para un Consejo, reunión, nada, se acabó tu aportación a la Santa Sede.

Mi última participación como Cardenal fue la elección del Papa Francisco, cuando él fue elegido yo andaba llegándole ya a los 80, me faltaban 15 días para cumplir 80, así que en cuanto apenas.

De las responsabilidades más fuertes la de llevar al frente una Diócesis, y una Diócesis como ésta de Guadalajara. La dejé cuando me la pidió el Papa cuando tenía 79 años.

A los 80 años dejé de tener atribuciones cardenalicias. Puedo asistir a ciertas reuniones de Cardenales, el Papa me puede llamar en particular para tratar un asunto, pero ya oficialmente nada.

¿Lo marcó su paso por el Seminario en la formación de sacerdotes que hoy siguenvigentes?

Yo entré al Seminario en el 45, el Rector era el señor Salazar que fue luego Cardenal Arzobispo, muy amante del orden, de la puntualidad, de la dedicación al trabajo, muy buen formador, yo le aprendí mucho a él de la puntualidad.

Luego cuando me pusieron de Rector del Seminario yo la tuve que exigir a los seminaristas y para exigirles con razón y con eficacia tenía que ir yo por delante con el ejemplo. Las palabras mueven, el ejemplo arrastra.

¿Es su mayor legado, su paso por el Seminario?

Yo pienso que sí que es de lo más valioso, haber formado tantos que ahora son sacerdotes, serví al Seminario por espacio de 27 años cuando era yo un sacerdote joven, serví al Seminario de enero del 61 a abril del 88 que me fui a Ciudad Juárez.

Fue la etapa diría yo más hermosa, más agradable, la de educar a la juventud. En cada joven una esperanza y cada joven un futuro pastor del pueblo de Dios.

¿Y cuáles fueron los momentos más difíciles de su trayectoria?

Ya ustedes ya lo saben de sobra. Cuando me persiguieron por reclamar quién había matado al Cardenal (Juan Jesús) Posadas, ese fue el momento más difícil.

Ahí incluyó la persecución para matarme, para envenenarme, luego después la persecución de la PGR por 6 meses, de julio a diciembre, 6 meses de estarme acusando en la prensa nacional, a ocho columnas, de narcotraficante, de lavador de dólares, igualmente a toda mi familia, hasta mi madre entraba en ese baile y ya la pobre ya había muerto.

Esa fue una persecución también terrible, muy dura, que llevé adelante porque yo no debía nada y no tuvieron más remedio que absolverme.

Los escándalos iban a 8 columnas, cuando dieron el fallo que estaba exonerado, que no habían encontrado nada, lo dio el subprocurador en una declaración a los medios el 26 de diciembre, que todo mundo anda desvelado, en la cruda de la fiesta de Navidad, cuando la gente anda en la playa divirtiéndose y no se leen periódicos.

Después otras dificultades menores y más divertidas como la de (Marcela) Ebrard, lo de la maiceada, pero esa fue para mí más diversión que otra cosa.

¿Las dos las libró bien?

Así es, del Cardenal Posadas tenemos tres libros. “Sangre de Mayo” es el primero, “La verdad os hará libres”, es el segundo y “Los Chacales” es el tercero y el más completo.

¿Valió la pena levantar la voz en el Caso Posadas?

El levantar la voz fue para alertar el pueblo, de alguna manera que el pueblo ayudara.

Lo que sirvió fue que (Ernesto) Zedillo permitió que se formara una comisión coadyuvante, formada por dos grandes abogados y yo: mi amigazo Fernando Guzmán y José Antonio Ortega y yo formábamos la coadyuvancia.

Fuimos invitados a muchísimas declaraciones ministeriales y atacando cabos unos con otros sacamos la verdad, ya sabemos quién lo mató, por qué lo mataron y era lo que queríamos saber.

Que no hay ninguno en cárcel, que a ninguno van a castigar, eso allá arréglense con Dios los encargados.

¿Qué le toca a un hombre de iglesia?, ¿pedir venganza?, no; ¿pedir castigo?, no. Queríamos saber y lo supimos y lo tenemos escrito, además tenemos los de la coadyuvancia, la Nunciatura y el Vaticano el expediente, 5 o 6 cajas con las declaraciones ministeriales para que no se borre la huella.

Al final ¿se desvaneció la hipótesis de la confusión?

Esa era absurda, esa era una puntada de (Jorge) Carpizo que no halló qué decir porque a él le encargaron que matara al Cardenal y que tapara, pero a quién se le ocurre cometer un crimen a las 3 y media de la tarde en un lugar público donde hay tanta gente, tanto testigo, mucha gente vio y toda esa gente que vio como yo era de aquí, cuando venía de Juárez me lo contaban cómo fue.

Cuando el Santo Padre Juan Pablo II me nombró Arzobispo de Guadalajara dije yo “ahora sí, viene mi compromiso, o me callo y me la paso tranquila o reclamo y me meto en un peligro de muerte”.

Si me hubiera callado, no hubiera pasado nada. Los del Gobierno hubiera dicho “ah, qué simpático este señor Cardenal”, pero qué tal el remordimiento de conciencia, los pecados de omisión son muy peligrosos y graves, cuando no cumples con lo que debes cumplir.

Se trataba de reclamar la muerte del Cardenal ¿quién lo iba a hacer?, ¿el arzobispo de Filipinas?, ¿el de París?, ¿el de Buenos Aires?, pues tenía que ser yo.

Con toda conciencia comencé a reclamar sabiendo que me metía en un grave peligro, muy a conciencia, fue una decisión que hice muy seria, delante de Dios la de reclamar.

¿Tuvo el respaldo de El Vaticano?

Una bendición de Juan Pablo II. El Vaticano generalmente no se mete en los asuntos internos de los países, deja que la iglesia local, que los Arzobispos del lugar hagan lo que tienen que hacer, yo le platiqué a Juan Pablo en una de las veces que lo visité y me dio la bendición. Dijo: si se puede investigar, hay que investigar y me dio la bendición. Dije: “con esa tengo”.

¿Lo que ustedes supieron (del Caso Posada) es lo mismo que supimos los ciudadanos?

Lo mismo, puede ser que algunos de los que pertenecen a ese grupito de asesinos sepan más que nosotros, pero lo tenemos muy sabido quién y por qué lo mataron.

¿No se arrepiente de haber pedido justicia?

No, al contrario. Pienso que Dios me recompensará por haber cumplido con una obligación.

El otro episodio que decía era el de Marcelo Ebrard, que muchos ahora lo ven ahora como presidenciable.

Lo de Ebrard fue una cosa sin chiste, el 15 de agosto del 2010 me invitó el Obispo que ya murió “Chema” de Aguascalientes a la fiesta, celebran la Asunción de la Virgen.

Llegué como a las 9, desayuné y le dije: vámonos a la Catedral para celebrar la misa a las 10. No, dijo, ahí están los periodistas que lo están esperando, pues dije: ya no sirvió.

Tuve que atenderlos a los periodistas y empezaron a decir: ya la Suprema Corte se puso de acuerdo con Ebrard, ya le aprobó el aborto, fue el DF donde primero se plantó el aborto. Ya le aprobó el aborto, ya le aprobó el matrimonio de gente del mismo sexo, ya le aprobó el divorcio express y están estudiando si le conceden la adopción a esas parejas homosexuales, la adopción de niños huérfanos.

Y luego a la pregunta de ¿usted por qué cree que lo haría la Suprema Corte?, pues los maiceó, dije, los maiceó. Así lo dije al estilo de rancho.

Cuando tú quieres atraer a un animal, pues le ofreces maicito, pues los maiceó. Inmediatamente corrieron a difundirlo por todo el País.

En la tarde, como a las 6 de la tarde iba entrando a la Univa, al Salón de Usos Múltiples para una misa y ahí me alcanzó Canal 4.

“Oiga, dice Ebrard que si no se desdice lo va a acusar penalmente porque usted le ha disminuido su patrimonio moral. Dije ‘qué patrimonio moral va a traer éste’. Díganle a Ebrard que lo dicho, dicho”.

Se las gané a todas (las demandas) y le dije “paga”, pero nunca pagó los costos.

¿Se resolvió a su favor?

Sí, las cuatro demandas de él, las tumbamos.

Con información de Grupo Reforma