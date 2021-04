Confusión y desorden en arranques de campañas en Jalisco

Entre confusión, algunos eventos proselitistas pospuestos, dimes y diretes y una larga sesión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) iniciaron las campañas en la Ciudad.

Aunque el Artículo 264 del Código Electoral establece que éstas deben comenzar un día después de la validación oficial de candidaturas, aspirantes de diversos partidos a cargos de elección popular arrancaron sin que se cumpliera este requisito.

La principal complicación del IEPC, y que prolongó una sesión por más de 24 horas, es el constante cambio de planillas de algunos partidos y sus frecuentes omisiones en el papeleo que pide la autoridad para cada candidato.

Además, al tener que cumplir con una cuota de género, una vez que las planillas de las candidaturas incompletas se solventaron, fueron sometidas a otra revisión por el IEPC para determinar si contaban con los principios de paridad.

“Es preocupante el desbordamiento de la autoridad electoral. (…) Los partidos, en particular Morena, está excediéndose en los tiempos y en las formas de suerte que están hechos un desorden, no ha sido capaz de entregar la documentación necesaria para cerrar los expedientes”, aseveró el ex consejero electoral, David Gómez Álvarez.

“No me parece que (arrancar las campañas sin la validación del IEPC) distorsione las condiciones de equidad y de competitividad para la elección. El problema de fondo aquí es que algunos partidos no terminan de tener todos los expedientes porque siguen cambiando las posiciones”.

Si bien era responsabilidad del IEPC concluir las revisiones antes del domingo, el hecho de que se extendieran fue atribuido por Gómez Álvarez al desaseo de partidos y a la laxitud de la autoridad.

Y mientras la autoridad electoral seguía en sesión, algunos candidatos iniciaron sus campañas, mientras que otros prefirieron esperar y acusaron un arranque ilegal de los rivales.

Por ejemplo, Pedro Kumamoto, candidato del partido Futuro para la Alcaldía de Zapopan, señaló que mientras él guardó paciencia, en Zapopan se desplegó una promoción de Movimiento Ciudadano (MC).

MC, por su parte, negó haber incurrido en una violación a la ley electoral.

Carlos Lomelí, candidato de Guadalajara por Morena, tenía previsto un evento en la madrugada de ayer y, aunque sí se llevó a cabo, él no apareció.

También la aspirante a la Alcaldía tapatía, Dolores Pérez Lazcarro, de Futuro, canceló 15 minutos antes su arranque de campaña programado a las 10:00 horas.

El IEPC aseguró que llevar a cabo los arranques de campañas no supondría un acto de violación a la ley electoral, debido a que la fecha para el inicio ya estaba programada.

Al cierre de edición, la sesión del IEPC continuaba.

La ley dice



Código Electoral de JaliscoArtículo 264

Las campañas electorales iniciarán el día siguiente al de la aprobación del registro de candidaturas para la elección respectiva, en todos los casos deben concluir tres días antes del día de la jornada electoral.

Con información de Sara Ochoa y Ruth Álvarez / Grupo Reforma