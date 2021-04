Mara Robles acudió al SIAPA y propuso renombrarlo como “SIN AGUA”

Redacción Antena Noticias

Luego de que, al pedir un vaso con agua dentro de las instalaciones, le negaran que tomara el líquido de la llave y le ofrecieron embotellada, pues le explicaron que la que distribuyen, no se puede beber.

Esta mañana, la candidata de Hagamos por el Distrito 9 de Guadalajara, acudió a las oficinas del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado para hablar con su director Carlos Enrique Torres Lugo, acompañado de Don Toño, un vecino que vive y trabaja en Huentitán.

A pesar de ser día y horario hábiles, Torres Lugo no se encontraba en su oficina y aunque se le esperó por algunos minutos, el personal de su oficina dio diversas versiones sobre si podría recibir a la candidata en las instalaciones del SIAPA.

Durante la espera, Don Toño y Mara Robles pidieron un vaso con agua de la llave, sin embargo, el personal del SIAPA ofreció botellas de agua, explicando que no podían dar agua de la llave, porque ésta no se puede beber.

“Dije ‘quiero agua de la llave’, pero me dijo ‘no, porque el agua de la llave no se puede tomar’, entonces como el agua de la llave no se puede tomar, el SIAPA no tiene derecho a llamarse Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, porque el agua de la llave no se puede tomar, de tal manera que en este minuto me dirijo a renombrar el SIAPA y en lugar de ponerle SIAPA, vamos a ponerle SIN AGUA”, dijo la abanderada de Hagamos, para proceder a colocar una señalización azul con letras blancas con el nombre ajustado.

“A diferencia de la CONAGUA (Comisión Nacional del Agua), donde se supone que hay agua, pues aquí es SIN AGUA y sin director y, además, sin agua potable, así que los invito a que vean cómo renombraremos esta dependencia”.

Mara Robles recordó que hace 20 años vivió una situación similar y en dos décadas no ha mejorado esta situación, pues hoy el agua que llega a las casas es escasa y de mala calidad, pues la que llega a los hogares es “chocolatosa”, lo que no permite su ingesta.

“Lo importante es ¿por qué no hay un plan hídrico para la ciudad?, ¿por qué si todos sabemos que en época de estiaje no hay agua, se deja a la población más de 40 días sin agua o con agua chocolata?, ¿por qué no se prepara un plan para enfrentar esta emergencia? y sobre todo, ¿por qué le cobran a la gente el agua como potable cuando ni siquiera hay agua?”, cuestionó la aspirante.