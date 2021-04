(AUDIO) Nos dan 40 mdp y nos chingamos 25.- Alfredo Adame

El candidato a una diputación federal por el distrito 14 de la Ciudad de México, Alfredo Adame, fue exhibido en un audio afirmando que recibirá 40 millones de pesos para que compita por el escaño, y que de ese dinero se puede “chingar” 25 millones.

Sin aclarar si los que ofrecen ese dinero son la dirigencia de Redes Sociales Progresistas (RSP), partido por el que competirá, o Morena, el también actor argumenta que están haciendo de todo para tener mayoría en la Cámara de Diputados.

“Están muy seguros que la voy a ganar y me los puedo chingar. Les gané la Alcaldía la vez pasada, nada más que me la robaron. Ahora te voy a decir cuál es el pedo: los dueños de este partido (RSP) son Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Elba Esther. Marcelo es el próximo Presidente, ¿por qué crees que me fui con ellos? Yo ya sé toda la historia.

“¿Por qué crees que necesito caballos de batalla ganadores? Nos dan 40 millones de pesos, de esos 40 millones, nos chingamos 25 y esos son los negocios. ¿Por qué? (Morena) No va a llegar a la mayoría en la Cámara, entonces necesitan agarrar cabrón de RSP para que meta lo más posible; la diferencia serán 11 diputados, entonces de RSP van a sacar esos diputados para sacar esa diferencia de 256 en la Cámara”, se escucha en un audio que circula en redes sociales.

Afirma que él ya habló con Elba Esther y con su hija, Maricruz Montelongo, esposa del líder de RSP, Fernando González, así como con otros líderes del partido.

“La orden es que no le tires pedo a Claudia, a López Obrador”, agrega.

Además. se refiere a la candidata de Morena a la Alcaldía de Tlalpan con groserías, y afirma que por eso el abanderado de Redes ganará esa posición.

Adame competirá ese distrito con Alfonso Ramírez Cuéllar, ex dirigente de Morena y actual diputado federal.

‘No damos dinero a candidatos’

El dirigente de Redes Sociales Progresistas, Fernando González, afirmó que su partido se deslinda de lo que se pretende afirmar en el audio de Adame y que no darán un peso a los candidatos, sino que serán ellos los que recopilen dinero para su campaña.

“Desconocemos lo que quiso decir Alfredo Adame o lo que quieren que se escuche en el video, porque es evidente que está editado. Le tenemos respeto y consideración a Adame, pero es responsabilidad de quien lo dice (aclarar).

“Absolutamente mentira que reciba de nosotros dinero. Lo que sí me queda claro es que hay una intención de darle un golpe político a Adame, y en segundo término al partido, pero el partido no tiene nada que ver con sus afirmaciones, nos deslindamos completamente”, afirmó.

En entrevista, González indicó que ningún candidato recibirá recursos para su campaña, pues serán ellos los encargados de recaudar dinero y reportarlo al partido.

Para ello, aclaró, todos cuentan con una página de asesoría permanente sobre que deben justificar lo que reúnen y que sea legal, pues están obligados para presentar los informes de gastos de fiscalización al INE.

El presupuesto total de Redes para este año será de 141 millones de pesos, y de esos 31 mil serán para sus gastos de campaña.

“Ese dinero lo maneja la Comisión Nacional Ejecutiva y parte de ese dinero se gasta en programas nacionales que ayuden a los candidatos, pero la campaña como tal la trae cada candidato”, aclaró.

Consideró que si existe campaña negra contra Adame es porque es un candidato fuerte, aunque, reconoció, es un hombre polémico.

El dirigente calificó de normal que en tiempo de campaña resulten audios así, incluso, dijo, a él mismo le han acreditado declaraciones editadas.

“Es normal que se graben conversaciones y luego se editen, me ha pasado, y se reproduzcan fragmentos sacados de contexto para construir una verdad alternativa para iniciar un proceso de conversación negativa acerca de la organización o candidato, lo relevante es que se trata de un candidato fuerte que está creciendo mucho, y por ello quieren afectarlo”, agregó.