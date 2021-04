Serán cinco módulos para vacunación en Zapopan

Si usted es adulto mayor, vive en Zapopan y su primer apellido comienza con las letras A, B, C, D, E y F, estos son los módulos donde podrá recibir la primera dosis de la vacuna contra Covid-19.

A partir de mañana a las 8:00 horas, se habilitarán cinco módulos de vacunación, de los cuales, tres serán drive thru.

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) pidió a la población tener paciencia y no acudir a los módulos si no cumplen los requisitos, es decir, domicilio en Zapopan y que el primer apellido comience con las letras A, B, C, D, E y F.

Además, la dependencia instó a los habitantes a no hacer filas con anticipación y mantener el orden a fin de que la jornada se desarrolle con tranquilidad.

¿Dónde estarán los módulos?

Habrá tres módulos drive thru, lo que ayudará a agilizar el proceso de vacunación

Con información de Grupo Reforma