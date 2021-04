Propone AMLO encuesta para decidir candidaturas de Salgado Macedonio y Morón

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una encuesta telefónica para decidir si la ciudadanía quiere que Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón contiendan por las gubernaturas de Guerrero y Michoacán respectivamente en los comicios de próximo 6 de junio.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que se debe confiar en la opinión de la ciudadanía, la cual señaló que “tiene la última palabra siempre”.

Estoy seguro que la gente va a decir que participen, aún los que no van a votar por ellos, porque no se debe de descalificar en la democracia, es el pueblo el que tiene la última palabra siempre”, argumentó.

Sería muy sencillo ahora que hay estos sistemas de teléfono, un call center, que hoy y mañana el Tribunal delibere y una empresa especializada hiciera una encuesta y le preguntara a todos: ‘¿quieres que participe este candidato o no? Y se le acepta el registro o no”, dijo.

El presidente de México, calificó como “un atentado a la democracia” el hecho de que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya ratificado retirarles sus respectivas candidaturas a gobernador a Salgado Macedonio y Raúl Morón, ambos de Morena.

¿Por qué impedir que el pueblo sea el que decida? ¿Por qué no se les deja al pueblo de Michoacán y Guerrero que decidan? Si son malos ciudadanos, ¿qué no puede el pueblo calificarlos, reprobarlos o elegirlos? Estaríamos ante un hecho inédito, nunca se ha llevado a cabo una cosa así, si estamos dando los primeros pasos para establecer una auténtica democracia y vamos a golpear así a la democracia, no es exagerado lo que dije, es un atentado a la democracia”, afirmó.