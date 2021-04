Jesús Seade es propuesto por AMLO como nuevo embajador de México en China

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves que propondrá a Jesús Seade como embajador de México en China.

“Siguiendo los procedimientos, va a ser embajador en China Jesús Seade, que nos ayudó mucho en toda la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y al mismo tiempo van a entrar a otras embajadas, mujeres y hombres con mucha experiencia del servicio exterior, diplomáticos de carrera y lo mismo se está haciendo en el caso de los consulados”, detalló.

Además, dio a conocer que propondrá a Lilia Rossbach como embajadora en Argentina y recordó el nombramiento de Blanca Jiménez Cisneros en Francia.

Jesús Seade, exsubsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, recibió el 11 de noviembre la condecoración Miguel Hidalgo luego de ser exonerado por la Secretaría de la Función Pública de los cargos de peculado y abuso de funciones tras haber viajado con dinero del erario a Hong Kong, donde reside.

El pasado 19 de julio, Latinus dio a conocer que el exfuncionario realizó más de 100 viajes, en su mayoría con cargo al erario y en clase premier, desde que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entró en funciones en diciembre de 2018, y por los que fue acusado de peculado y abuso de funciones.

La mayoría de sus trayectos pagados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Seade los recorrió en clase premier, incluso en viajes de fin de semana a Las Vegas.

“He viajado en económica superior cuando es posible o en business, cuando es necesario, porque tengo orden médica de no hacer viajes extensos en económica, me hace doblar las piernas en una forma que no puedo por la prótesis que tengo”.

Así respondió en agosto el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, al reportaje publicado por Latinus en julio pasado, en el que se detalló que el funcionario ha realizado 107 viajes al extranjero desde que comenzó la actual administración del presidente López Obrador, la mayoría de ellos en clase business, superior a la económica.

Con información de Latinus