Minimiza AMLO protestas de médicos privados; denuncia ‘manipulación’

El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció manipulación en la información para “echarle encima” al Gobierno Federal a los médicos privados, quienes han protestado en distintas ciudades de México para que sean vacunados contra el COVID-19.

El presidente López Obrador acusó 'manipulación y propaganda' contra la estrategia del Gobierno para vacunar a personal de Salud en México.



Afirma que si fuera cierto lo que dicen, saldrían "cientos, miles de médicos" a las calles.



Más en: https://t.co/L0BijyuhkX pic.twitter.com/lhQ0OQv7Sa — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) April 15, 2021

En la conferencia matutina, López Obrador recalcó que, si fuese injusto lo que está haciendo su gobierno en el programa de vacunación a médicos, ya saldrían miles de ellos a las calles para exigir su respectiva dosis que los proteja contra COVID-19.

En atención de COVID-19 se vacunó a médicos y enfermeras del Sector Público y del Sector Privado, porque es mucha la manipulación, haciendo campaña para echarnos a los médicos encima diciendo que no los vacunamos a los médicos privados, y ahí están convocando a las manifestaciones”, enfatizó. Si fuese injusto lo que estamos haciendo en el Gobierno, con toda la propaganda de la prensa fifí y medios conservadores, a los llamados de que salgan los médicos a protestar, saldrían cientos, miles. Ayer convocaron a una manifestación así, y no reunieron gente”, expresó.

El mandatario mexicano declaró que no esté en contra de los médicos privados que exigen les sea administrada su dosis de la vacuna contra COVID-19, y les reiteró que tendrán que esperar a que sea su tiempo para recibirla.

No es que yo esté en contra de ellos, es que no es justo el querer decir “a mí me vacunas”. No. Si no te corresponde no. Como soy médico, y ‘me pongo mi bata blanca’, voy a los medios de comunicación”, expuso.

“No es ‘vamos a presionar’ y como hay elecciones, hay un partido que quiere sacar roja de todo; los medios, intelectuales orgánicos, los partidos de oposición los que quieren que regrese el régimen de corrupción, yo si quiero que regresen pero lo que se robaron”, concluyó.

LAS PROTESTAS DE LOS MÉDICOS

Médicos y enfermeras salieron a las calles de algunas ciudades del país para mostrar su inconformidad por la decisión oficial de vacunar solo al personal que está en la primera línea de atención contra esta enfermedad, que suma en México más de 210 mil muertos, el tercer país del mundo en decesos.

Según datos estadísticos del 2019, en el país hay cerca de 92 mil médicos privados y más de 105 mil trabajadores de establecimientos de salud que desempeñan labores como auxiliares de enfermería, paramédicos o administrativos.

#14Abril Médicos del sector privado del estado de #Morelos se manifiestaron a las afueras del @IMSS_Mor, en exigencia para recibir la vacuna contra el #COVID19, Alejandra Ocampo, médico comentó que a pesar de que ella ya recibido la vacuna se solidariza con sus compañeros. pic.twitter.com/HOyW5ktquQ — Factor Quatro (@factorquatro) April 14, 2021

Este miércoles se registraron protestas en Ciudad de México, Nuevo León, Tlaxcala, Veracruz, Aguascalientes, Baja California y Guerrero.

MEDICOS BLOQUEAN PABLO LIVAS

En demanda de que les sea aplicada la vacuna contra el #Covid_19 personal médico del hospitales públicos y privados bloquearon esta tarde la av. Pablo Livas en #GuadalupeNL luego de que les fuera negada su aplicacion. pic.twitter.com/abu26jwU6Z — visionmty (@visionmty1) April 14, 2021

Buscaban médicos en Guadalupe vacunas de sobra



Personal médico que bloqueó la avenida Pablo Livas en protesta por no haber recibido la vacuna contra covid, hizo fila ante el rumor de que recibirían la dosis https://t.co/zNQytTyHCf pic.twitter.com/CvnMRuBup2 — ABCNoticias.mx (@ABCNoticiasMX) April 15, 2021

Fila de médicos NO vacunados en Monterrey que vemos pacientes COVID y tenemos que esperar bajo el Sol a ver si sobran dosis al final de la jornada. #COVID19 #SinVacuna #Vacuna #VacunaCOVID19 #TodosSomosPrimeraLinea @aristeguicnn @AristeguiOnline @luis_gj pic.twitter.com/gTHs72cUXj — Dr SamyLo ⚡️🦄⚡️ SIN VACUNA (@DrSamyLo) April 14, 2021

Médicos privados exigen agilizar el proceso vacunación en #Tlaxcalahttps://t.co/5eElLApD1s — Milenio Puebla (@Milenio_Puebla) April 14, 2021

“No hay lógica, no hay explicación. Somos el único país en el mundo donde se está tomando esta medida, siendo el país en el mundo con mayor mortalidad (por COVID-19) en trabajadores de la salud. Entonces no hay ninguna lógica, no hay coherencia, no entendemos cuál es la razón”, criticó.

El doctor Moreno Sánchez lamentó además que, como trabajadores sanitarios, no puedan recurrir a paros de labores para presionar por su vacunación, porque estarían afectando directamente la salud de los mexicanos.

Expuso, además, que el rango medio de edad de las víctimas por COVID-19 en México se ubica entre 45 y 65 años, grupo en el que está la mayor parte del personal sanitario.

Con información de López-Dóriga Digital