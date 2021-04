Mejorará Zamora conectividad de Carretera a Chapala con Adolf Horn

Redacción Antena Noticias

El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora Zamora prometió mejorar la conectividad para la delegación de El Zapote del Valle.

En un evento celebrado la noche de este viernes en la localidad, el aspirante a la reelección en el municipio se comprometió a ampliar a dos carriles por sentido la Carretera a El Zapote, de Carretera a Chapala hasta Adolf Horn.

“Otro compromiso que me vengo a echar nada más y nada menos es la conectividad de la Carretera a Chapala hasta Adolf Horn, para hacer una vialidad de cuatro carriles y no de dos como tenemos ahorita y que es tan peligrosa”, señaló Zamora Zamora.



“Ese trompo a la uña me lo vengo a echar porque es muy importante para la conectividad de esta zona, vamos a hacer ahora que ya tenemos liberado el derecho de vía de dos carriles de ida y dos de vuelta, para que sea más seguro con protección, para que no se nos sigan yendo carros desafortunadamente al canal de Las Pintas”.

Afirmó que la vialidad tendrá cámaras de videovigilancia y alumbrado público para que deje de ser insegura.

Entre otras propuestas, el candidato destacó la edificación de un tanque superficial de almacenamiento de agua con capacidad de 2 mil metros cúbicos dentro de la Potabilizadora Tlajomulco 1, ubicada en El Zapote del Valle, así como la segunda etapa de pavimentación de la calle Juárez con concreto hidráulico, red de agua potable, drenaje sanitario y de alumbrado público.