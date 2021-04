Signa Pablo Lemus compromisos con CCIJ para trabajar en favor de la industria local

Redacción Antena Noticias

Pablo Lemus destacó que este ejercicio es muestra del modelo colaborativo de la Triple Hélice donde la iniciativa privada, la academia y el gobierno cohesionan esfuerzos para construir una mejor ciudad

Con el objetivo de exponer sus propuestas para la reactivación económica de la capital de Jalisco, esta mañana Pablo Lemus, candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Guadalajara, acudió a un foro organizado por el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ).

“Díganme ustedes qué hacemos, por dónde nos vamos a implementar políticas de apoyo para la industria local, para que ellas y ellos puedan salir adelante a través de talleres, cursos de capacitación, financiamiento, etcétera”, afirmó Lemus Navarro.

Lemus Navarro también signó los compromisos de CCIJ condensados en la Agenda para Municipios y Poder Legislativo, que consta de 4 ejes temáticos: finanzas municipales y administración pública, desarrollo económico, coordinación metropolitana, y seguridad pública, combate a la corrupción y estado de derecho.

Rubén Masayi González Uyeda, Coordinador de CCIJ y quien participó de manera virtual en este diálogo, resaltó la importancia en que las agendas de trabajo de las y los candidatos contemplen estrategias para el impulso de la industria que, señaló, es pilar de la economía jalisciense.

González Uyeda reconoció la administración encabezada por Pablo Lemus en Zapopan durante los últimos años, así como su cercanía y labor para el desarrollo de las empresas pertenecientes a sector.

Entre sus propuestas para impulsar el desarrollo en Guadalajara, Pablo Lemus planteó la necesidad de sanear las finanzas en el municipio tapatío. “¿Cuál es el gran reto? Reducir, sin duda alguna, el gasto corriente que tiene el municipio para poder aumentar los recursos a inversión”, explicó.

En agosto de 2020 la calificadora Fitch Ratings destacó las finanzas sanas en Zapopan, colocándolo entre los municipios mejor calificados y con las finanzas más estables del país.

Otra propuesta de Lemus Navarro es la creación de un fideicomiso para el impuesto del Incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS), donde el 50 por ciento se emplee en la zona de influencia y el 50 por ciento restante se use en las colonias con mayor vulnerabilidad de Guadalajara; esto permitirá un incremento en los recursos destinados a la inversión en infraestructura y obra pública en servicio de la gente.

Además, se implementarán estrategias de reactivación económica dirigidas principalmente a las microempresas. Ejemplo de esto será la iniciativa para la condonación de pagos municipales a tianguis, mercados y negocios con giros A y la habilitación de un sistema de créditos blandos con topes hasta por 50 mil pesos, y tasa cero de interés.

“La economía de Guadalajara es diferente, nuestro programa de reactivación va dirigido al comercio y a la industria local”, señaló el candidato.

Respecto a la coordinación metropolitana, Pablo Lemus enfatizó la oportunidad existente en este proceso electoral para consolidar políticas públicas de prevención del delito, seguridad y turismo de la mano con Juan José Frangie, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Zapopan, esto en beneficio de ambos municipios.

El candidato emecista adelantó que se está diseñando un plan específico para la reactivación económica, servicios públicos y seguridad en el Centro Histórico de Guadalajara; los corredores comerciales y gastronómicos de Chapultepec y Providencia serán reforzados con mayor actuación policial.

En el rubro de seguridad, Pablo Lemus destacó que, aunado al fortalecimiento de la corporación municipal y la designación de un comisario que sea policía de carrera con experiencia, se desarrollará una política pública de prevención del delito.

El programa Pulso de Vida se reforzará en el municipio tapatío para la protección de mujeres víctimas de violencia.

En este diálogo participaron César Castro Rodríguez, Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX) de Occidente A.C.; Luis Gustavo Padilla Montes, Rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA); Mauro Garza Marín, candidato a la diputación federal por el distrito 8; así como miembros del CCIJ.

Tras la reunión con el CCIJ Pablo Lemus visitó a vecinos y comerciantes de la colonia Talpita, donde presentó sus compromisos más importantes para construir el mejor proyecto de gobierno para Guadalajara.

“La seguridad generalmente pensamos que solo son patrullas o policías, que sí son muy importantes, pero la principal política para prevenir el delito es invertir en educación, en cultura, en deporte, tener mejores condiciones para que las personas consigan un empleo y mejor pagado; y quinto, mejorar la atención en materia de salud”, dijo.

Serán dos temas prioritarios para Guadalajara, la seguridad y la reactivación económica.

Sumado a las acciones para la prevención del delito se implementará el programa Escuelas con Estrella, para la intervención de planteles educativos en Guadalajara, y las estrategias Escuela Segura y Deja tu Huella para seguridad de las y los estudiantes.

Para la reactivación de la economía, los habitantes de Talpita celebraron la propuesta de condonación de los pagos municipales a tianguis, mercados municipales y giros A, así como el fortalecimiento de los micronegocios con créditos.

Lemus Navarro ofreció cercanía a las personas y un gobierno de calle para demostrar en Guadalajara su capacidad de dar buenos resultados. Tras prácticamente 6 años de administración al frente de Zapopan, 7 de cada 10 ciudadanos aprobaron el gobierno de Pablo Lemus.

“La confianza se demuestra estando cerca, el pasado nos define, lo que hemos hecho de nuestras vidas, en lo profesional, en lo familiar y en lo personal”, dijo.

Por la tarde, el candidato emecista dialogó con vecinos de las colonias Tetlán Río Verde y Lomas del Paraíso 3ra sección, con quienes compartió dichos compromisos y abundó que es preciso mejorar el sistema de aseo público, así como la seguridad en la Perla Tapatía.

Asimismo, señaló, su proyecto de gobierno apuesta en dejar que la gente trabaje con orden y limpieza, así como recabó las necesidades expresadas por los habitantes como mejor alumbrado público, infraestructura que brinde conectividad, cuidado del arbolado, entre otros temas.

Finalmente, en una reunión sostenida con vecinos de la colonia Providencia con quienes entabló el compromiso de reforzar la seguridad en la zona desde el primer día de su gobierno, regular los usos de suelo y usos comerciales, así como el cuidado de los parques y espacios públicos para disfrute de la gente.

“Aquí sabemos hacer participación ciudadana y, sobre todo, sabemos hacer gobernanza. Gobernanza quiere decir una cosa bien sencilla: tomemos decisiones junto sociedad y gobierno, me comprometo a trabajar y dar resultados, yo no me rajo y ustedes tampoco”, señaló.