AMLO asegura que no es inconstitucional la ampliación del periodo de Zaldívar al frente de la SCJN

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no es inconstitucional la ampliación por dos años del periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

“Entiendo que no, es constitucional, no es inconstitucional, eso lo van a decidir en la Cámara de Diputados, mi opinión es que Zaldívar es un hombre íntegro, honesto y que ayudaría mucho en la renovación del poder judicial”, dijo este lunes en conferencia matutina.

“Se requiere una reforma en el poder judicial y si no es contrario a la letra y al espíritu de la Constitución y si así lo decide la Cámara de Diputados yo estoy totalmente de acuerdo porque no se nos va a volver a presentar una oportunidad así, si no se amplia el periodo, quien llegue va a ser más de lo mismo, va a significar más de lo mismo, lo que representaba el antiguo régimen, no venimos a que las cosas continúen igual”.

El presidente López Obrador aseguró que el país está en un proceso de transformación y hay condiciones porque en el ejecutivo se está llevando una reforma de fondo y en el poder judicial se puede llevar acabo esa reforma, “por qué no hacerlo”.

El mandatario aceptó que busca que se empate al poder judicial con el Ejecutivo.

“Si dejar dos años más al presidente de la Corte, significa garantizar la honestidad al poder judicial, cómo no voy a estar de acuerdo”, dijo.

Con información de LATINUS