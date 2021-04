‘Godzilla vs. Kong’ a la cabeza de la taquilla por tercera semana

La cinta ‘Godzilla vs. Kong’ recaudó 7.7 millones de dólares en el apartado “doméstico”, que agrupa los ingresos de las salas de Estados Unidos y Canadá

‘Godzilla vs. Kong‘ se mantuvo por tercer fin de semana seguido al frente de los cines de Estados Unidos y Canadá, aunque su dominio podría verse amenazado este viernes con el estreno de la nueva ‘Mortal Kombat‘.

‘Godzilla vs. Kong‘ se anotó este fin de semana 7.7 millones de dólares en el apartado “doméstico”, que en el sector agrupa los ingresos de las salas de Estados Unidos y Canadá.

Esta espectacular película con dos de los monstruos más populares de la gran pantalla ha recaudado desde su lanzamiento a finales de marzo 390.2 millones de dólares.

Dirigida por Adam Wingard, ‘Godzilla vs. Kong‘ es la culminación del llamado MonsterVerse, una saga de Warner Bros. y Legendary que ha recuperado en Hollywood el género kaiju (cine japonés de monstruos) para combinarlo con las historias de King Kong en espléndidas propuestas como ‘Kong: Skull Island’ (2017).

En el reparto de ‘Godzilla vs. Kong’ aparecen Demián Bichir, Eiza González, Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård, Rebecca Hall y Brian Tyree Henry.

La segunda plaza de la taquilla fue para ‘Nobody’, que consiguió 2.5 millones para una recaudación acumulada y en todo el mundo que asciende ya a 34.5 millones.

Bob Odenkirk, muy conocido por las series ‘Breaking Bad‘ y ‘Better Call Saul‘, es el protagonista de este violento thriller de acción para adultos que dirigió Ilya Naishuller.

El terror místico de ‘The Unholy‘ completó el podio con 2.1 millones.

Esta cinta liderada por Jeffrey Dean Morgan sobre unos presuntos milagros con una perversa explicación detrás no ha tenido un gran eco entre el público, ya que por ahora solo se ha embolsado 10 millones a escala global.

Finalmente, las películas infantiles ‘Raya and the Last Dragon’ y ‘Tom and Jerry’ ocuparon el cuarto y quinto lugar de la taquilla “doméstica” con 1-9 millones y 1.1 millones, respectivamente.

Las aventuras de Disney en ‘Raya and the Last Dragon’ han recaudado 95.6 millones en las salas de todo el mundo, mientras que la adaptación al cine de ‘Tom and Jerry’ ha amasado por ahora 101.4 millones.

Con información de EFE