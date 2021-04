Candidatos en CDMX incumplen medidas contra Covid y se promueven en centros de vacunación, según denuncias

Nueve candidatos que participan por distintos cargos de elección en la Ciudad de México acumulan denuncias por infringir el protocolo para evitar contagios de Covid-19 durante las actuales campañas y por promoverse en las inmediaciones de los centros de vacunación.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aceptó las quejas en contra de nueve abanderados de las coaliciones conformadas por Morena y el PT, así como por el PAN, PRI y PRD.

Además de las coaliciones, las denuncias son, de manera particular, en contra de los partidos Fuerza por México, Movimiento Ciudadano y Morena por “culpa in vigilando”, al no responsabilizarse por las acciones de sus candidatos.

Las quejas refieren que los candidatos han incumplido el acuerdo que aprobó el Consejo General del IECM, que el 31 de marzo avaló las recomendaciones que se deben seguir para garantizar que durante el desarrollo de las campañas políticas en la capital se generen nuevos contagios.

Entre las denuncias presentadas se registró, en el expediente IECM-QNA-/196/2021, los señalamientos en contra de Vidal Llerenas, candidato de Morena a la alcaldía Azcapotzalco, por promoverse enfrente de la Arena Ciudad de México, lugar que fue habilitado como centro de vacunación anticovid.

La queja refirió que así como Vidal Llerenas desplegó lonas vinílicas enfrente del centro de vacunación, también la candidata de Fuerza por México a la misma alcaldía, Luisa Yanira Alpízar Castellanos, recurrió a la misma estrategia y en el mismo sitio.

El IECM registró, además, denuncias por campañas en las que los candidatos no portan cubrebocas, se mantienen en contacto físico con otras personas, lo que podría provocar contagios de covid, además de que dan saludos de mano y abrazos, contraviniendo los protocolos sanitarios establecidos.

Los candidatos señalados por incumplir las medidas sanitarias son Evelyn Parra, abanderada de Morena y PT en la alcaldía Venustiano Carranza; Sergio Flores, candidato de Movimiento Ciudadano en Xochimilco; Guillermo Sánchez, abanderado a diputado local por el distrito 19; Mauricio Tabe, candidato del PAN en Miguel Hidalgo; Guadalupe Sotelo, candidata de Morena a diputada federal por el distrito 24; Dolores Padierna, abanderada de Morena en Cuauhtémoc, y Jorge Alvardo Galicia, candidato a Milpa Alta por la alianza Va por la Ciudad de México.

Las denuncias refieren que tanto en los eventos por inicio de campaña, el 4 de abril, como en actos posteriores, han incumplido con las medidas sanitarias para evitar la propagación de contagios de covid-19.

