David Monreal tras video donde toca a una candidata: Fue un “roce involuntario”

Un video que muestra el momento en que David Monreal, candidato de Morena a gobernador de Zacatecas, toca a su compañera de partido, Rocío Moreno, candidata a presidenta municipal de Juchipila, ha abierto el debate en medio de la contienda electoral rumbo a las elecciones del 6 de junio.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula , Monreal habló este miércoles sobre el video. El candidato rechazó que se haya tratado de un tocamiento indebido y aseguró que en todo caso fue un “un roce involuntario”.

En la grabación se observa cómo Monreal toca con su mano el glúteo de Rocío Moreno, durante un recorrido de campaña por Juchipila. Mientras tanto, la candidata reacciona confundida tras la acción. Los candidatos fueron captados de espaldas, mientras recorrían las calles del municipio zacatecano junto a varios simpatizantes. Fue entonces que el morenista pasó su mano por la la espalda de la candidata a alcalde de Juchipila y le tocó el glúteo. Además de las críticas que usuarios han realizado en redes sociales, candidatos y partidos políticos se han posicionado sobre este hecho usando el hashtag #UnManoseadorNoSeráGobernador —etiqueta similar a la que grupos feministas usaron para pedir que el morenista Félix Salgado Macedonio no fuera candidato a gobernador de Guerrero—. La Organización Nacional de Mujeres (ONM) del PRD emitió un comunicado en el que expresó su repudio a cualquier acto de acoso sexual y violencia política. La ONM resaltó que ‘un hombre que violenta así a su propia compañera de partido o a cualquier mujer, no merece ser candidato’ . Nany Romo, candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Zacatecas, también lanzó una crítica a al morenista. La candidata de Movimiento Ciudadano expresó en Twitter que esta es la segunda llamada de atención que lanza al candidato en menos de una semana, pues la primera llamada fue hace hace tres días, luego de que Marco Flores, vocalista de la Banda Jerez y candidato a diputado federal por Morena, dijo “ arriba las pinches viejas ” en un mitín de Monreal. ‘David Monreal: ¡BASTA! Usted está ya en otros tiempos. Usted está viviendo en una sociedad que sí respeta a las mujeres, que sí respeta su honorabilidad e integridad. Basta ya de estas bajezas’, expresó la emecista. Claudia Anaya Mota, candidata a la gubernatura por la coalición Va por Zacatecas , integrada por los partidos PRI, PRD y PAN, también se pronunció sobre la grabación. En Twitter, Anaya Mota compartió un video en el que señaló que el tocamiento de Monreal hacia su compañera se trata de un acto ‘reprobable e inadmisible’. ‘La espiral de violencia contra la mujer siempre es ascendente. No podemos permitirla ni normalizarla. En Zacatecas #UnManoseadorNoVaASerGobernador’, publicó. El Organismo Nacional de Mujeres priistas (Omnipri) de Zacatecas también expresó que el tocamiento de Monreal se trató de un acto de violencia sexual, por lo que exigieron a las autoridades electorales y a los colectivos feministas que actúen porque #UnManoseadorNoVaASerGobernador.¿Qué dice Monreal sobre el video? ¿Qué dice la candidata Rocío Moreno?

Este martes, el candidato David Monreal, hermano del senador Ricardo Monreal, declaró en entrevista que las imágenes están sacadas de contexto y que en todo caso pudo haber sido un roce involuntario. “ Es mentira, no sucedió tal cosa, sacan de contexto, en todo caso fue un roce involuntario, no sucedió, no hay nada; por eso quise hablar, porque es mentira, una mentira dicha muchas veces daña mucho, he sido objeto de ataques, en las campañas se utiliza la guerra sucia”, aseguró el candidato. Monreal destacó que dicho video es producto de “la magia de la tecnología” , pues “en estos tiempos puedes manipular imágenes”.

Por ello, invitó a los medios de comunicación a que sean profesionales y serios. “Invito a los medios de comunicación que sean profesionales, serios, que no lastimen más a la sociedad en Zacatecas, atravesamos una crisis de seguridad, es un estado quebrado y me parece ruin que se manipule de esa manera”, resaltó.

El morenista aseguró que ha sido “muy respetuoso de las mujeres’: ‘no solo porque tengo esposa y dos hijas, sino porque tengo una trayectoria en la vida pública”. “Lo que expreso es mi respeto absoluto, soy un feminista, un luchador por derecho de las mujeres, siempre he defendido a las mujeres, mi gabinete será integrado principalmente por las mujeres”, subrayó.

La candidata a presidenta municipal de Juchipila compartió la noche de este martes un video en el que aseguró que Monreal nunca le faltó el respeto y acusó que este video es utilizado para dañar la imagen de ambos candidatos. “No voy a permitir que me utilicen. No voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento . El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado ”, dijo.

“Basta de calumnias, basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes”, agregó. Cabe destacar que a mes y medio de los comicios electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene contabilizadas a 23 personas inscritas en el Registro de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPSVPcMG). De ellas, 18 son hombres y cinco son mujeres. Los registros del instituto señalan que la mayor parte de las agresiones proviene de alcaldes, con 57% del total. Por entidad, Veracruz es la que tiene más casos.

Con información de Expansión