Denuncian a Samuel García ante FGR por lavado de dinero

El candidato del PRI-PRD a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, presentó una denuncia ante la FGR en contra de Samuel García por presunto enriquecimiento ilícito a través del lavado de dinero.

El priista dijo que el aspirante de Movimiento Ciudadano ha ejecutado operaciones sospechosas a través de la compra de inmuebles como dos departamentos y un penthouse en un exclusivo complejo del municipio de San Pedro.

Señaló que él cuando habla lo hace con pruebas por eso acudió este martes ante la Fiscalía General de la República (FGR) a ratificar la denuncia en contra del abanderado de Movimiento Ciudadano.

🎥 En Vivo: Presentación de denuncia contra Samuel García #NuevoLeónEnOrdenhttps://t.co/ASlGYuGS90 — Adrián de la Garza (@AdrianDeLaGarza) April 20, 2021

Mencionó que ofreció ante la Fiscalía pruebas contundentes que permitirán iniciar una investigación.

Yo cuando hablo, habló con pruebas”, subrayó de la Garza Santos y citó que espera que lo que aportó lleve a la FGR a demostrar la comisión de delitos.

En el caso de la compra de inmuebles, a través de la dación en pago, sostuvo que es un recurso utilizado por el crimen organizado para el “lavado de dinero”.

No pagan con dinero, es decir, no las adquieren a través de un pago como lo hace cualquier persona sino que establecen una forma de dación en pago”, explicó.

Comentó que eso normalmente lo hacen para el “lavado de dinero”.

El viernes pasado, el aspirante priista presentó un video que dijo prueba la estrecha relación entre Samuel García y su familia con Gilberto García Mena “El June”, líder criminal del Cártel del Golfo.

Expuso que no solo se trata de una relación familiar sino de negocios ya que presentó pruebas de depósitos del despacho de García y su papá Samuel Orlando García Mascorro a la familia de “El June”.

Incluso, el ex Procurador estatal y ex alcalde de Monterrey no tuvo empacho en decir que el papá de Samuel realiza operaciones para el Cártel del Golfo.

Dije que el papá de Samuel García tiene operaciones que tienen que ver con el Cártel del Golfo”, remarcó.

Citó que lo importante de todo esto es que se está presentándola denuncia con datos muy claros que tendrá que evaluar la FGR tras la investigación correspondiente.

He pedido también que si así lo considera la Fiscalía se aseguren los bienes inmuebles, se asegure el dinero que tienen en cuentas por tratarse, presuntamente, de dinero que proviene de la delincuencia organizada”, puntualizó.

Con información de Excélsior