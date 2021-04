Dice Ximena Navarrete que la intentaron asesinar con vidrios en la comida

La exMiss Universo Ximena Navarrete aclaró que es falso el rumor de que supuestamente intentaron asesinarla con vidrios en la comida.

No, no, han de estar equivocados de Ximena… no, no, para nada, sí soy Ximena Navarrete, pero para nada, no he ido a ningún restaurante desde hace un buen rato, estoy encerrada por la pandemia y eso, pero no, para nada”, dijo en entrevista con Sale el Sol.

Fue el periodista de espectáculos Gabriel Cuevas quien contó la historia del supuesto atentado en un hotel en Tampico, Tamaulipas.

Cuentan que Ximena en una ocasión fue a un evento, en Tampico, Tamaulipas, y en este evento va con su esposo y ella pide una pechuga rellena de queso para cenar. Le llevan la pechuga y pensaron que era para ella, se la da al marido y cuando la parte, le habían molido vidrios, como si los hubieran metido a una licuadora, dentro del relleno de esta pechuga que a simple vista no se veía”, dijo.

El periodista también aseguró pusieron vidrios en el agua de Ximena Navarrete y que su esposo, el empresario Juan Carlos Valladares, quería poner una demanda por el intento de homicidio, algo que ella descartó.

¡Ay no!, ¿qué es esto?, no, no, para nada, te juro por Dios que no, para nada, ¡pero que nota más loca!, no, para nada, todo perfecto y no, no he estado en ningún restaurante ni me ha pasado eso, ni mi esposo ha interpuesto ninguna demanda, no, para nada”, sentenció.

Ximena Navarrete, ganadora del concurso Miss Universo 2010, dijo que por la pandemia no ha salido de su casa y que rechazó un papel en una telenovela.

Ahorita de verdad que todo lo que he estado trabajando desde la cuarentena ha sido por medio de redes sociales, entonces, tuve por ahí también una oferta para hacer una novela, un protagónico, pero pues no, ahorita la verdad en este momento la verdad es que no estamos para andar en esas, tengo otros planes personales que ocupan más de mi tiempo”, remató.

Con información de Quinto Poder